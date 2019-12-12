Росгвардейцы рассказали школьникам об истории создания отряда, его традициях и задачах, а также напомнили им об отваге, мужестве и героизме бойцов ОМОН, погибших при исполнении служебных обязанностей на территории Республики Ингушетия.

В учебном классе спецподразделения сотрудники развернули для будущих защитников Отечества выставку оружия и форменной экипировки, а также показали образцы учебных боеприпасов. Заместитель командира отряда — начальник отделения по работе с личным составом майор Тимур Сампиев, особое внимание ребят обратил на такой важный в сегодняшнем мире навык, как умение правильно вести себя при обнаружении подозрительных предметов. Кроме этого, школьники смогли посидеть за рулем и покататься на специальной технике, состоящей на вооружении в Росгвардии.

В завершение встречи бойцы ОМОН продемонстрировали ребятам приемы рукопашного боя, которые старшеклассники отработали на практике.

— Очень приятно наблюдать возрастающий интерес молодежи к войскам национальной гвардии России, — сказал Сампиев «Ингушетии». — Многие уже сейчас планируют связать свою жизнь со службой в силовых структурах. На примере бойцов ОМОН они в очередной раз могут убедиться, что быть защитниками Родины — это очень почетно.