Росгвардия

Быть гвардейцем — это почетно

В День Конституции России росгвардейцы Ингушетиии провели мероприятие со школьниками

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В День Конституции сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Ингушетии организовали для учащихся третьей школы села Яндаре Назрановского района экскурсию в спецподразделение.

Росгвардейцы рассказали школьникам об истории создания отряда, его традициях и задачах, а также напомнили им об отваге, мужестве и героизме бойцов ОМОН, погибших при исполнении служебных обязанностей на территории Республики Ингушетия.

В учебном классе спецподразделения сотрудники развернули для будущих защитников Отечества выставку оружия и форменной экипировки, а также показали образцы учебных боеприпасов. Заместитель командира отряда — начальник отделения по работе с личным составом майор Тимур Сампиев, особое внимание ребят обратил на такой важный в сегодняшнем мире навык, как умение правильно вести себя при обнаружении подозрительных предметов. Кроме этого, школьники смогли посидеть за рулем и покататься на специальной технике, состоящей на вооружении в Росгвардии.

В завершение встречи бойцы ОМОН продемонстрировали ребятам приемы рукопашного боя, которые старшеклассники отработали на практике.

— Очень приятно наблюдать возрастающий интерес молодежи к войскам национальной гвардии России, — сказал Сампиев «Ингушетии». — Многие уже сейчас планируют связать свою жизнь со службой в силовых структурах. На примере бойцов ОМОН они в очередной раз могут убедиться, что быть защитниками Родины — это очень почетно.

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