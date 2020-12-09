Память

В память о «воздушном джигите»

В День Героев Отечества в Ингушетии по инициативе ОНФ появилась улица имени участника ВОВ Валентина Эмирова

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В День Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря, в городе воинской славы Малгобеке по инициативе Общероссийского народного фронта одной из улиц было присвоено имя участника Великой Отечественной войны Валентина Аллахияровича Эмирова. Общественники вышли с таким предложением в рамках проекта «Улица Героя». Оно было единогласно поддержано депутатами городского совета.

В церемонии приняли участие сопредседатели регионального штаба ОНФ в Ингушетии, а также участники команды «Молодежки ОНФ», представители органов исполнительной власти, общественных объединений, журналисты, деятели культуры, науки и искусства.

— В год 75-летия Победы ОНФ увековечивает имена ветеранов в названиях улиц и скверов по всей стране — отметила в своей речи сопредседатель регионального штаба ОНФ Фатима Барханоева, открывая торжественную церемонию. — Мы обратились в городскую администрацию с таким предложением и нашу инициативу поддержали. Очень рады быть частью этого знакового события в истории не только ингушского народа, но и всей России: ведь Валентин Эмиров был мужественным и храбрым защитником нашей общей Родины. Дата проведения церемонии присвоения улице Малгобека была определена нами не случайно — сегодня наша страна празднует День Героев Отечества. От всего сердца поздравляем вас с этим праздником и выражаем самые искренние слова уважения людям, чьи подвиги на полях сражений или выдающиеся заслуги в мирное время удостоены высших государственных знаков отличия. В этот день мы почитаем подвиги героев прошлого, одним из которых и был Валентин Аллахиярович.

Церемония присвоения имени героя улице, организованная при поддержке администрации города Малгобека и республиканского Центра патриотического воспитания прошла в торжественной обстановке. Возле памятной таблички и иллюстрационного баннера, повествующего о подвигах участника войны, был выстроен почетный караул юнармейцев.

— Летопись российской славы хранит огромное множество имен тех, кто героически проявил себя в бою, в трудовых достижениях, в гражданском служении — добавила сопредседатель регионального штаба ОНФ Мадина Богатырева. — Сегодня мы гордимся и отцами, которые воевали за мирное небо, и нашими современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой долг воинский, человеческий, профессиональный, решает сложнейшие задачи по укреплению суверенитета, обороноспособности государства. Самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медицинских центрах и тем самым показывает пример подлинного служения народу, обществу, родине.

Напрмним, что Эмиров Валентин был командиром 926-го истребительного авиационного полка 219-й бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии Закавказского фронта. Он родился 17 декабря 1914 г. в Ахтынском районе Республики Дагестан, в семье рабочего, лезгин по национальности. В 1938 г. окончил Сталинградское военное авиационное училище. Боевые друзья называли его «воздушным джигитом».

За время боевых действий (к сентябрю 1942 года) совершил 170 боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 7 самолётов противника. 10 сентября 1942 года, сопровождая бомбардировщики в небе над Ингушетией в паре с другим истребителем, вступил в бой с 6-ю истребителями противника, сбил один из них, но и сам был подбит. Будучи не в силах продолжать бой, ценой своей жизни, своим горящим самолётом протаранил ещё один самолет врага.

Был похоронен на месте гибели в селе Нижние Ачалуки. После войны останки лётчика-истребителя были перезахоронены в Махачкале.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество капитану Эмирову Валентину Аллахияровичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

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