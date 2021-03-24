Слово «землетрясение» всё чаще звучит с экранов телевизоров, по радио, присутствует на страницах газет и журналов. Сегодня через СМИ нас информируют о случающихся стихийных бедствиях, в том числе и о землетрясениях в том или ином уголке нашей планеты. Все эти факты свидетельствуют о том, что процессы глобального изменения климата входят в активную фазу. И это требует нашего своевременного реагирования и соответствующих действий, направленных на объединение и совместное преодоление всех проблем.

В нашем материале старший оперативный дежурный смены центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ингушетии Руслан Боков расскажет, что нужно знать и как действовать при землетрясении.

Без паники

— Руслан, что такое землетрясение, если попытаться объяснить это простыми словами?

— Землетрясение — это сильное колебание земной поверхности, вызванное тектоническими процессами, происходящими в недрах Земли. Также оно может быть вызвано вулканической деятельностью или обвалами горных пород.

Землетрясение начинается с толчка, далее идет разрыв и перемещение горных пород в глубине Земли. Это место называется очагом землетрясения, или гипоцентром. Глубина его обычно бывает не больше 100 км, но иногда доходит и до 700 км. По глубине очага различают нормальные (70-80 км), промежуточные (80-300 км) и глубокие землетрясения (более 300 км).

В одних случаях пласты земли, расположенные по сторонам разлома, надвигаются друг на друга. В других — земля по одну сторону разлома опускается, образуя сбросы. В местах, где они пересекают речные русла, появляются водопады. Своды подземных пещер растрескиваются и обрушиваются. Бывает, что после землетрясения большие участки земли опускаются и заливаются водой. Подземные толчки смещают со склонов верхние, рыхлые слои почвы, образуя обвалы и оползни, может происходить разжижение грунтов.

Также подводные землетрясения (моретрясения) являются причиной цунами — длинных волн, порождаемых мощным воздействием на всю толщу воды в океане, во время которых происходит резкое смещение, поднятие или опускание участка морского дна. Цунами образуются при землетрясении любой силы, но большой силы достигают те, которые возникают из-за сильных землетрясений (более 7 баллов).

— Можно ли как-то прогнозировать землетрясения?

— Совершенно ясно, что шансы на спасение стремятся к максимуму, если заранее покинуть опасную зону. Практически все виды землетрясений не формируются в одночасье, поэтому дают возможность для прогнозирования. Однако даже в тех регионах, которые находятся под постоянным наблюдением сейсмологов (Япония, США), большая часть нерегулярных землетрясений не определяется заранее. К сожалению, современная наука не может гарантировать точные прогнозы. Более того, ученые не исключают, что краткосрочное прогнозирование с нужной точностью может оказаться утопией. Все вышеперечисленное говорит о том, что поражающие факторы землетрясения каждый раз проявляются уникально. Землетрясение — это трудно предсказуемое событие.

Но существует около 200 предвестников, которые находятся в поле наблюдения ученых. Большая часть из них представляет собой сейсмологические показатели, которые незаметны взору обычного человека. Однако есть и такие изменения, которые видны всем. Среди них поведение животных, которые практически всегда реагируют на приближающуюся катастрофу. Дело в том, что они естественным образом замечают «сигналы» природы. Перед наступлением геокатастрофы животные массово покидают ареал обитания. Иногда они чувствуют приближение беды за несколько дней или даже недель до события. Зверьки, находящиеся в зоопарках, также ведут себя подозрительно: забиваются в углы, кричат, пытаются сбежать.

Также резкое повышение температуры воды или земли практические всегда предшествует подземным толчкам. Более того, иногда перед землетрясением облака принимают аномальные формы. Это связано с перераспределением воздушных потоков.

Готовься к худшему!

— Как подготовиться к возможному землетрясению?

— Каждый человек должен заранее предпринять меры, которые помогут ему в случае землетрясения. Первое и главное, думаю, сегодня не составит проблем никому — всегда иметь под рукой телефон, а также контакты сейсмической станции и службы спасения.

Далее, кровати должны стоять в максимально безопасном месте, и дома нужно иметь фонарик и радио, а также запасные зарядные устройства, батарейки. Аптечку следует ставить в легкодоступное место, а тяжелые предметы не нужно класть на шкафы, так как в случае землетрясения они могут упасть.

Необходимо регулярно проверять вентили газа, воды и электричества на исправность. Если начинаются подземные толчки, все нужно перекрыть. Следует знать самые безопасные места в доме, а также варианты эвакуации из дома, офиса, школы и так далее.

Некоторые вещи нужно всегда иметь при себе. В случае катастрофы они помогут выжить. К таким вещам относятся паспорт, медицинский полис, деньги, ключи, телефон, фонарик, бинт, жгут, дезинфицирующая жидкость, болеутоляющие таблетки и вода.

— К примеру, я отчётливо почувствовал толчки. Землетрясение началось. Что делать?

— Если вы попали в зону землетрясения, определите его состояние. Как правило, длится оно недолго, всего несколько секунд, самое большое — минуту при очень сильном землетрясении. Эти колебания могут вызвать испуг, но важно помнить, что в любой ситуации главное сохранять спокойствие. Сохранив самообладание, человек многократно увеличивает как свои шансы на выживание, так и окружающих его людей.

Будете делать всё спокойно — у вас будет больше шансов остаться невредимым, и тем самым вы сможете мобилизовать других людей, которые возьмут с вас пример. Если здание или почва вибрируют существенно, и вы при этом находитесь в невысоком здании (2-3 этажа), реагируйте незамедлительно, у вас будет 20-30 секунд. Не прыгайте в окна, это может привести к увечьям. Выйдите сами и помогите окружающим вас людям выйти на открытую территорию, постарайтесь держаться подальше от высоких зданий и линий электропередач.

Если же вы находитесь в здании выше трех этажей, то вам нужно найти безопасное место. Станьте сами и помогите людям, которые рядом с вами, встать в дверной проём или заберитесь вместе под массивный стол, подойдет и внутренний угол комнаты. Ни в коем случае не подходите к окнам и наружным стенам, велика вероятность, что они могут обрушиться. Также в многоэтажном доме слабые места — это лестница и лифт. Лестничный пролёт может сложиться.

Ну а если вы находитесь на улице среди высоких зданий и нет возможности выйти на открытую территорию, то зайдите в подъезд дома. На открытой территории расстояние до ближайшего высокого здания должно быть не менее одной трети его высоты.

— Толчки прекратились. Что теперь?

— Запомните, что после первых толчков, через какой-то промежуток времени возникает афтершок — новый толчок, следствие прихода различных сейсмических волн от первого землетрясения. Время возникновения данного афтершока — от нескольких минут до нескольких часов и даже дней. Этот толчок также несет опасность.

После землетрясения помогите раненым, окажите первую медицинскую помощь. Обнаружив очаги возгорания, примите меры по их тушению. Осмотрите повреждения. Обнаружив утечки газа или повреждение электрической проводки, создающие опасность для жизни, по возможности устраните их или оцепите территорию из подручных средств для информирования других людей.

Чтобы не произошла перегрузка телефонной линии для звонков на линию специальных служб, воздержитесь от звонков. После снятия напряжения сможете сообщить своим близким о своей безопасности.

По мере возможности окажите содействие внутренним войскам, неотложной скорой помощи, людям, участвующим в проведении спасательных работ. В таких ситуациях каждая секунда может быть на счету и стоить человеческой жизни. Поэтому сплочение людей и взаимопомощь помогают максимально эффективно принимать меры по спасению людей, оказавшихся в завалах.

И самое главное, помните, что только человечность, забота о другом, как о самом себе, поможет выйти из любой экстремальной ситуации так, как это достойно Человека.

Главное — не шевелись

— Никому этого не пожелаю, но что делать, если вы оказались под завалом обломков после землетрясения?

— Главное, не пытайтесь осветить пространство спичками или зажигалкой. Так вы сожжете доступный вам запас кислорода и увеличите вероятность задохнуться до того, как вас обнаружат и спасут. Не делайте резких движений и не пытайтесь выбраться самостоятельно. Сдвинув даже маленький кирпичик, вы можете спровоцировать очередной завал.

Прикрывайте рот во время дыхания, во избежание попадания пыли в гортань, которая способна вызвать удушье или рвоту. Также старайтесь не дышать носом — вы можете начать чихать, от чего пыль разлетится и заполнит все пространство, а судорожные движения тела, опять же, могут привести к обвалу.

И, конечно, периодически постукивайте по доступным предметам, стараясь, конечно же, выбирать такие, которые лучше издают звук: дерево или металл. Прибегать к голосу стоит только в крайнем случае.

Если вы заметили, что под завалом находятся другие люди, дайте адекватную оценку обстановке: сможете вы помочь своими силами или нет. Во втором случае нужно позвать помощников или спасателей. Убирать обломки следует сверху или сбоку. Придется внимательно следить за тем, чтобы не усугубить ситуацию. Вначале убирайте самые крупные предметы, а только потом беритесь за мелочь. Доставать человека нужно крайне аккуратно, особенно если он без сознания. Первым делом следует освобождать голову, затем туловище, и только потом конечности.

— Спасибо вам, Руслан, за содержательную беседу. Будем надеяться, что ваши советы никогда не понадобятся людям, но если ЧС все же произойдет, они ими непременно воспользуются.