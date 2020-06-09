«В Магасе, Малгобеке, Карабулаке и Сунже предполагается проведение акции «Бессмертный полк». Кроме того, после шествия запланировано торжественное возложение цветов к памятникам и мемориальным плитам», — сказала Амриева.

По её словам, в столице Ингушетии Магасе по окончании марша «Бессмертного полка» планируется главный праздничный концерт на центральной площади перед стометровой башней Согласия, являющейся символом национального единения.

При этом во время заседания глава правительства Владимир Сластенин подчеркнул, что массовые мероприятия состоятся только в том случае, если санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе к 24 июня не ухудшится, снижение заболеваемости коронавирусом сохранится.

Как уточнили нашему изданию в пресс-службе Главы и правительства республики, Ингушетия приняла активное участие в многочисленных всероссийских акциях, рекомендованных Администрацией Президента РФ. К ним относятся «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская ленточка», «Письма Победы», «Окна Победы», «Флаги России», «Фронтовая бригада», «Облагораживание территории перед окнами ветерана с высадкой растений», «Парад у дома ветерана», «Телефонное поздравление ветерана» и другие.

Помимо этого, в муниципальных образованиях и на землях лесного фонда Ингушетии заложили сады памяти в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В рамках международной акции «Сад памяти» высажено 25 тыс. белых акаций с участием работников Назрановского и Сунженского лесничеств и лесопожарных центров Минприроды республики.

Дополнительно Минприроды республики посажено 150 деревьев в городе воинской славы Малгобеке.

Деревья высажены возле стелы памяти 337-й стрелковой дивизии, бойцы которой в октябре 1942 года покрыли себя неувядаемой славой, устояв против врага в ходе Малгобекской оборонительной операции. 9 октября 1942 года дивизия прибыла в район Малгобека и до конца декабря удерживала рубежи на всём участке фронта. Более 60 бойцов 337-й стрелковой дивизии были награждены высокими правительственными боевыми наградами. Много солдат и офицеров было ранено, тысячи воинов навечно остались лежать на склонах Терского хребта.

Напомним, из 97 тыс. уроженцев Ингушетии в Великой Отечественной войне приняли участие 21,7 тыс. человек. Более трех тысяч ушли на фронт добровольцами. Практически каждый второй трудоспособный житель края принял участие в войне. Имена свыше 6,5 тыс. славных сыновей и дочерей Ингушетии — защитников Отечества, погибших на полях сражений в 1941-1945 гг., в 2016 году были увековечены на мемориальных плитах в Назрани.

По информации регионального оперштаба, по состоянию на 9 июня в республике 2 399 впервые установленных диагнозов COVID-2019. За сутки от инфекции умер один пациент. Количество жертв коронавируса выросло до 62. Выздоровевших всего — 1 627 человек.

В конце мая руководство республиканского Минздрава пациентов с коронавирусом из инфекционного отделения в Назрани перевели в главный корпус республиканской клинической больницы в связи со снижением заболеваемости. Инфекционный корпус возобновил прием обычных пациентов после соответствующей санитарной обработки помещений.