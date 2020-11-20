Ребята продемонстрировали военнослужащим, пришедшим в гости к школьникам, свои способности в изготовлении средств индивидуальной защиты. В свою очередь представители Троицкого гарнизона рассказали о том, как проходит военная служба и даже показали кое-что из современной экипировки подразделений химзащиты.

Мероприятие вызвало у юной аудитории неподдельный интерес. «Мы начинаем серию акций по посещению нашими юнармейскими отрядами школ. Мы рассказываем и показываем, как можно делать антисептики, приборы по чистке воздуха, маски и другое. Всё, что можно сделать своими руками, ребята воспринимают на ура», — отметила начальник штаба «Юнармии» по Ингушетии Мадина Богатырёва. Например, для создания маски не требуется каких-то специальных технологий. Понадобятся канцелярские резинки, степлер и рулон нетканых полотенец.

Сшить из подручных средств маску, изготовить контактный стик своими руками — теперь для юнармейцев из отряда «Ангушт» это не является проблемой. Маленькие патриоты научились изготавливать средства индивидуальной защиты, так необходимые в нынешней сложной эпидемиологической обстановке. «Мне понравилось то, как легко можно сделать стик из фломастеров, маски из кусков ткани, понравились викторины», — поделился своими впечатлениями ученик СОШ № 4 Берс Берсанов.

Профессиональные военные привезли школьникам общевойсковой защитный костюм. Все премудрости облачения в него продемонстрировал старший лейтенант, командир взвода радиационной, химической и биологической защиты Троицкого гарнизона Владислав Захарян.

Напомним, «Юнармия» запустила новый проект, направленный на профилактику коронавирусной инфекции. Это серия видеороликов с участием юнкоров и уникальное практическое пособие, разработанное совместно с Российским Красным Крестом. Презентация проекта прошла на семинаре-совещании по вопросам создания и развития региональных учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Особенность проекта в том, что юнкоры призывают своих ровесников соблюдать меры профилактики коронавируса и показывают им, как можно снизить риск заболевания. Аналогичная информация есть и в текстовом варианте. Причем в брошюре содержатся не только полезные советы, но и изложенные на доступном для подростков языке история возникновения COVID-19, причины эпидемии, мифы и легенды.

«Уверена, что проект будет полезен и взрослым: родителям, бабушкам, дедушкам, тренерам, учителям в школе», — отметила Мадина Богатырёва. «Дешево и сердито», «Домашняя, значит надежная», «Теперь все будут в масках», — так оценивают работу юнармейцев в этом направлении подписчики в комментариях.

Проект «Юнармия против COVID-19» был представлен в финале конкурса «Большая перемена», который проходил с 31 октября по 5 ноября текущего года на площадке Международного детского центра «Артек» в Крыму.