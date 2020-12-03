Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.

В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.

— Федеральные сайты могут отправить такие справки в Ингушетию при полной предоплате во время заказа и перечислении суммы на указанный банковский счет, — рассказал газете «Ингушетия» активист регионального отделения ОНФ в Ингушетии Бек Мальсагов. — Нам в телефонном разговоре во время мониторинга сообщили, что справка обойдется в две тысячи рублей, плюс транспортные расходы — 500 рублей. Доставка занимает неделю, забрать «заказ» можно в почтовом отделении.

По словам Мальсагова, помимо интернета справки об отсутствии Covid-19 можно купить в профильных группах социальных сетей, в которых их предлагают оформить на русском и английском языках. После оплаты справки направляют в электронном формате PDF через WhatsApp, Telegram или курьерской доставкой в течение часа.

В связи со сложившейся ситуацией, ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии Covid-19. Кроме того, были проведены так называемые контрольные закупки на порталах, где предлагаются услуги в оформлении справок. Так, в подмосковном отделении Народного фронта (руководитель Юлия Белехова) сообщили, что с рядом фирм в ходе проведенного мониторинга уже связывались: клиентам предлагается справка с отрицательным ПЦР с подтверждением медучреждения задним числом без сдачи анализов на наличие Covid-19.

Подтверждение медучреждением происходит в течение 30 дней, но за дополнительную плату контора предлагает подтверждение за три-пять дней. Ехать за справкой никуда не нужно: курьер привезет ее в любую точку Московской области за символическую плату либо доставит в пункт выдачи.

— Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу, — считает Белехова. — Мы регулярно мониторим интернет на предмет таких предложений и оперативно отправляем их в правоохранительные органы. Любое преступление — в данном случае это мошенничество на здоровье людей — должно быть наказуемо. Поэтому необходимо ужесточить ответственность как для тех, кто такие справки приобретает, так и для тех, кто их распространяет.

Народный фронт подчеркивает, что, получив справку с отрицательным тестом на коронавирус, зараженный человек будет продолжать распространять инфекцию и подвергать опасности заражения других людей. Торговцам липовыми справками не стоит забывать, что подделка документов и их намеренное предъявление — это преступление, за которое могут привлечь к административной или уголовной ответственности.