«В рамках проекта с детьми ведется работа по созданию анимационных фильмов. Проект направлен на повышение уровня развития коммуникативности и улучшения мелкой моторики рук детей с ограниченными возможностями здоровья», — пояснил директор ЦНО.

Автором проекта является работник Центра непрерывного образования, педагог-психолог Айна Колоева. По ее словам, дети с особым удовольствием придумывают сценарии для мультипликаций, рисуют персонажей и другие атрибуты, раскрашивают их и вырезают, готовят фотосъемку, частично участвуют в монтаже.

«Мы с ребятами уже создали мультфильм под названием «Трусишка». Это добрый фильм о том, как робкий мышонок, который сильно боится воды, в итоге находит в себе силы справиться со своим страхом. Невозможно передать словами эмоции учащихся, которые с неподдельным интересом отнеслись к созданию мультфильма», — отметила руководитель проекта.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, Айна Колоева является добровольцем Комитета по делам молодежи, активистом Российского союза молодёжи, победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодёжи, а также активистом проекта «ЭКОлокация». Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

По словам Айны, важная организационно-психологическая ценность мульттерапии — творчество в команде. И это развивает чувство общности, защищенности, сплочённости. Посредством коллективного создания мультфильмов дети оживляют свои представления о мире, счастье, учатся взаимодействовать друг с другом и со взрослыми. А лепка из пластилина в свою очередь способствует улучшению мелкой моторики рук детей.

Работа над мультиком — это, кроме всего прочего, процесс освоения новых технологий. В условиях нынешнего информационно-технологического прогресса, когда самые разнообразные виды профессиональной деятельности перемещаются в виртуальное пространство, даже дети с ограничениями, владеющие компьютерными технологиями, не чувствуют себя оторванными от мира.