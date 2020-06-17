«Длительные заморозки стали причиной гибели плодовых соцветий на площади 224 га. Более того, в ночь с 3 по 4 июня в результате шквалистого ветра и ливневого дождя с градом были уничтожены плодоносящие многолетние насаждения в ООО «Сад-гигант Ингушетия» на площади 968 га, посевы сельскохозяйственных культур на территории Сунженского и Назрановского районов, а также городов Назрани, Сунжи и Карабулака. В настоящее время определяется площадь и размер ущерба», — сказал Албаков.

По его данным, в прошлом году во всех категориях хозяйств республики под урожай 2020 года был проведён сев озимых зерновых культур на площади 24,4 тыс. га и яровых культур на 42,8 тыс. га.

Для проведения весенне-полевых работ было задействовано 580 единиц тракторов и 690 единиц прицепного инвентаря, а фермеры на 100% обеспечены семенами сельхозкультур, минеральными удобрениями, средствами защиты растений, а также горюче-смазочными материалами.

«На сегодняшний день проводятся агротехнические мероприятия по увеличению и сохранению урожая, а также подготовка комбайнов к предстоящей уборке», — проинформировал докладчик.

Подводя итоги весенней посевной кампании в регионе, Сластенин отметил, что необходимо сконцентрировать все усилия на уборке урожая.

«Важно обеспечить хороший темп работ, учитывать все факторы, которые влияют на уборочную кампанию. Усильте работу по регулярному контролю за распространением саранчи, а также проведению обработок против вредителя», — подчеркнул премьер.

Кроме того, Сластенин обратил внимание на оказание государственной поддержки КФХ в виде грантов.

«Данный вопрос стоит на контроле у Главы республики Махмуд-Али Калиматова. Наша задача — развивать агропромышленный комплекс региона, поэтому важно оказывать точечную целевую помощь фермерам. Грантовую поддержку должны получить все те, кто в ней действительно нуждается», — отметил председатель правительства.

Напомним, что Минсельхоз Ингушетии объявил прием документов на получение грантовой поддержки по госпрограмме «Агростартап» в целях реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». Господдержка будет оказана крестьянским (фермерским) хозяйствам на софинансирование части затрат, связанных с реализацией проектов создания и развития КФХ.

Премьер-министр дал ряд поручений Минсельхозу Ингушетии по соблюдению критериев отбора, работе конкурсной комиссии в рамках существующего регламента.

Прием документов по господдержке АПК «Агростартап» осуществляется до 29 июня 2020 года.