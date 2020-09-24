Перепись

«Госуслуги» в помощь

В администрации Сунженского района прошло заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения

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В Сунженской районной администрации состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения с участием глав населенных пунктов, уполномоченной по подготовке и проведению переписи населения Макки Вельхиевой и сотрудника Управления статистики по Ингушетии Абубакара Плиева.

Обсуждались вопросы состояния адресного хозяйства, актуализации картографического материала, проведения работы с населением по поводу Всероссийской переписи населения, освещение работы по подготовке и проведению ВПН на официальных ресурсах.

Всероссийская перепись населения — это важное мероприятие, которое будет проведено на всей территории Российской Федерации по единой государственной статистической методологии в целях получения обобщённых демографических, экономических и социальных сведений, позволяющих понять уровень и главные направления развития страны, регионов, муниципальных образований.

Основным отличием нынешней Всероссийской переписи населения от предыдущих является широкомасштабное внедрение цифровых технологий при ее подготовке и проведении. Кроме традиционной технологии сбора сведений о населении переписчиками, будет применена новая технология — через интернет, при помощи портала «Госуслуги». В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 основной этап ВПН решено провести в апреле 2021 года вместо октября 2020 года, как планировалось ранее.

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