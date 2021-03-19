Собравшиеся обсудили результаты деятельности мэрии и правоохранительных органов по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в черте города. Важной темой повестки дня заседания стал отчет об организации работы по профилактике наркомании в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Говорили, также, о необходимости размещения антинаркотических агитационных плакатов в излюбленных молодежью местах, вблизи учебных заведений. Ораторы озвучили предложения по предотвращению распространения наркотических средств в городе, пути их диагностики и профилактики.

— Только общими силами, взаимодействуя с образовательными учреждениями, реабилитационными центрами, духовенством, семьями заболевших этим недугом, мы сможем добиться успеха в борьбе с этим ужасным злом, — подчеркнул в своем выступлении Евлоев.

Итогом важного разговора и обмена мнениями стала выработка некоторых ключевых решений, о которых мы проинформируем читателей позже.