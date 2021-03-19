Борьба с наркоманией
В администрации Назрани состоялось открытое заседание антинаркотической комиссии города
В администрации Назрани состоялось открытое заседание антинаркотической комиссии города под председательством градоначальника Урусхана Евлоева. Во встрече приняли участие главы административных округов, начальник городской полиции, председатель Коммолодежи Ингушетии, начальник управления образования по Назрани и Магасу, председатель молодежного совета при горадминистрации, начальник АТК г. Назрань, другие ответственные лица.
Собравшиеся обсудили результаты деятельности мэрии и правоохранительных органов по выявлению и уничтожению незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений в черте города. Важной темой повестки дня заседания стал отчет об организации работы по профилактике наркомании в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Говорили, также, о необходимости размещения антинаркотических агитационных плакатов в излюбленных молодежью местах, вблизи учебных заведений. Ораторы озвучили предложения по предотвращению распространения наркотических средств в городе, пути их диагностики и профилактики.
— Только общими силами, взаимодействуя с образовательными учреждениями, реабилитационными центрами, духовенством, семьями заболевших этим недугом, мы сможем добиться успеха в борьбе с этим ужасным злом, — подчеркнул в своем выступлении Евлоев.
Итогом важного разговора и обмена мнениями стала выработка некоторых ключевых решений, о которых мы проинформируем читателей позже.