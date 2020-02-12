Статистики соберут данные о составе семей и условиях проживания, о языках, на которых мы говорим, о национальном составе, занятости и образовании. Эти данные станут основой для планирования культурных, социальных и экономических программ на будущее десятилетие.

Так, 11 февраля и. о. главы администрации Малгобекского района Исраил Мержоев провел еженедельное совещание, в котором приняли участие главы муниципальных образований района, уполномоченный по организации проведения Всероссийской переписи населения 2020 года по Малгобекскому району Руслан Точиев, руководитель участковой службы полиции по городу и району Руслан Боков, а также руководители учреждений, организаций и коммунальных служб.

На повестку совещания были вынесены актуальные вопросы. Первый озвученный вопрос касался работы по актуализации списков адресов и уточнению картографического материала для Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года на всей территории Российской Федерации.

Важным этапом подготовки к переписи является создание информационной базы — списка адресов домов, поскольку данные, полученные в ходе актуализации списков, являются основой для разработки оргплана проведения переписи населения. При составлении оргплана территория делится на счетные и переписные участки и определяется количество переписного персонала, необходимого для проведения переписи. Исраил Мержоев поручил главам поселений принять необходимые меры по установке недостающих адресных указателей, поскольку от состояния адресного хозяйства будет зависеть качество работы переписчиков и полнота учета населения района в октябре этого года.

В рамках совещания были затронуты вопросы, связанные с водоснабжением населения района. Из-за изношенности разводящих водопроводных сетей остро встала необходимость проведения проверок воды на соответствие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям. В целях осуществления контроля качества подаваемой населению воды, главам сельских поселений поручено завершить работу по заключению договоров и заявок на выполнение работ по отбору и проведению лабораторных исследований проб воды.

В завершение совещания с докладом о деятельности сотрудников выступил руководитель службы участковых уполномоченных полиции Руслан Боков. Он представил обобщенные сведения о состоянии преступности на обслуживаемой территории, акцентируя внимание на конкретных видах преступлений и административных правонарушениях.

Руслан Боков отметил, что для плодотворной деятельности участковых необходима постоянная связь и взаимодействие с населением. Призвал глав муниципальных образований района высказывать предложения по охране общественного порядка, предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений.

Как прокомментировал газете «Ингушетия» заместитель руководителя Северо-Кавказстата Ибрагим Экажев, на сегодняшний день в Ингушетии, по расчетным данным на 1 января 2019 года, проживает около 400 тысяч человек, и, учитывая положительную динамику по рождаемости, прогнозируется, что в 2020 году республика перешагнёт рубеж в 500 тысяч человек.

«У нас уже с 1 по 30 сентября прошел этап работы регистратора, в ходе которого мы проверяли адресную часть, был сформирован 121 участок. Сейчас мы подводим итоги, и на основании этого введем новые адреса, новостройки, а также исключим старые адреса и т. д. Также по каждому муниципальному образованию мы будем формировать организационные планы, которые будут утверждены на тех комиссиях, которые созданы специально для подготовки и проведения переписи», — сказал Ибрагим Экажев.

По его словам, вся получаемая информация защищена, и персональные данные не могут попасть в третьи руки.

Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году. За прошедшие годы в стране произошло около 40 миллионов демографических событий (рождений, смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства). Перепись 2020 года поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре российского общества. Основная задача всего общества — принять активное участие в подготовке и проведении предстоящей переписи.

Органами статистики во взаимодействии с администрациями муниципальных образований проведена огромная работа по актуализации адресного хозяйства, в ходе которой уточнены существующие адреса и выявлены неучтенные ранее массивы новостроек, осуществлена проверка наличия аншлагов с наименованиями улиц и нумерации домов.

На основании этой работы будут формироваться организационные планы по подготовке и проведению ВПН-2020 по каждому городу и району и в целом по республике.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря.

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг, возможности пройти перепись в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а также использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков.

Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе пробной переписи населения в 2018 году.

С 1 по 25 октября любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». При этом электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи.

Пройти интернет-перепись можно будет, как отмечалось выше, и в МФЦ. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, но с некоторыми особенностями (всплывающие подсказки и пояснения), благодаря которым будет удобнее заполнять опросник. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику.