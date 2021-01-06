Соцопрос

Россияне страшатся безработицы и безденежья

В 2021 году россияне хотели бы получать зарплату в 158 тыс. рублей в месяц

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Опрос, проведенный сотрудниками сервиса «Работа. ру» выявил предпочтения россиян по поводу размера зарплаты. Так, в 2021 году россияне, в среднем, хотели бы получать зарплату в 158 тыс. рублей в месяц.

При этом уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы хотели бы зарабатывать в среднем 175 тыс. рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 164 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Только 7% хотели бы зарабатывать до 29 тыс. рублей в 2021 году. От 30 тыс. до 49 тыс. рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть респондентов (24%) указали желаемую зарплату от 50 тыс. до 69 тыс. рублей.

Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 тыс. до 99 тыс. рублей, а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 тыс. до 149 тыс. рублей, пятая часть (19%) — от 150 тыс. рублей.

Исследование проводилось среди 3 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

Предыдущее исследование, проведенное в ноябре прошлого года, показало, что в среднем, россияне хотели бы получать 162 тысяч рублей в месяц (на 4 тысячи больше), а каждый девятый россиянин больше всего боится, что 2021 год окажется хуже 2020 года. Большинство беспокоит страх безработицы и безденежья.

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