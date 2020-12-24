По словам министра, в текущем году в регионе в рамках национального проекта «Демография» открыли 6 учреждений дошкольного образования, а в ходе реализации нацпроекта «Образование» — одну школу.

«Благодаря строительству новых объектов образования снижается дефицит посадочных мест в дошкольных образовательных организациях, также мы делаем поступательные шаги на пути к переводу учащихся к односменному режиму обучения», — цитирует Эсет Бокову её пресс-служба.

Новые детские сады открыты в городах Сунже, Карабулаке, Магасе и в сельских поселениях Верхние Ачалуки, Сурхахи, Нижние Ачалуки. Каждый из них рассчитан на 220 посадочных мест, в дошкольных учреждениях отведено по 60 мест под ясли. Новые садики обеспечены современным спортивным оборудованием, игровыми и музыкальными залами, учебными и дидактическими материалами.

Школа, построенная в рамках национального проекта «Образование», расположена в сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии, в ней обучаются 343 учащихся. Кроме 35 учебных кабинетов, в трехэтажном здании расположились спортзал, современная библиотека, актовый зал, медицинский блок, в том числе и стоматологический пункт, пищеблок и столовая. В кабинетах технологии в соответствии с современными требованиями оборудованы мастерские и помещения для организации кружков дополнительного образования.

Во дворе школы — стадион, позволяющий проводить не только внутришкольные мероприятия, но и соревнования регионального уровня, и детские игровые площадки.