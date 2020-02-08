Документ предусматривает полную замену аварийных и дефектных опор, оголенного провода на самонесущий изолированный, установку новых современных интеллектуальных приборов учета. Проект разбит на 2 этапа. Работа в рамках первого начата в 2019 году в части города Назрани — проблемные участки Центрального, Альтиевского и Гамурзиевского округов, сельских поселений Барсуки и Плиево. Всего 150 улиц и 7 тысяч потребителей. Энергетики уже выполнили 70% запланированных работ.

«Сколько я себя помню — мне почти 60 лет, у нас были проблемы с электроснабжением. В дождь короткие замыкания — линии буквально «искрились». Снег или ветер — обрывы, по всей улице провода лежали на земле. Мы в такие дни детей даже в школу не отпускали. Боялись. Особенно тяжело было хозяйкам — из электроприборов только телевизор работал. Напряжение в 100–120 Вольт не хватало, — рассказал житель улицы Евлоева г. Назрани Юнус Мусиев. — Когда ребята начали работать — менять старые опоры, тянуть кабель — даже не верилось, что будет иначе. Столько лет мучились. Но стало. Светло, тепло и ярко. Спасибо от всей души, ваше добро не пропадет даром».

«Программа снижения потерь — значительное техническое обновление энергохозяйства региона. Такого объема работ в республике не было последние 7 лет. Значительная часть проекта — неэлектрифицированные районы новостроек, то есть комплекс мероприятий снимет напряженность с наших самых горячих «болевых точек», — отметил директор филиала «Ингушэнерго» Адам Цечоев. — Строительство коммунальной инфраструктуры в границах населенных пунктов относится к компетенции муниципальных органов власти, их обязанность обеспечить новосёлам возможность подключения ко всем необходимым коммуникациям. Но мы все знаем, что задачу не решили, и «Россети» сознательно пошли на этот шаг, понимая и сочувствуя своим потребителям. Мы прекрасно осведомлены обо всех нюансах — перепадах напряжения, коротких замыканиях, перебоях. Самопальные сети присоединяют к сетям филиала, наше оборудование работает в состоянии постоянного перегруза. Мы несем постоянные убытки, но не отключаем районы, а постепенно и системно решаем вопрос».

Завершить реконструкцию территорий энергокомпания планирует в августе 2020 года. Сразу после специалисты приступят ко второму этапу программы — строительству распределительных сетей в части сельских поселений Сагопши, Троицкое, Экажево и уже северо-восточной части города Назрани. Общий объем финансирования мероприятий первого и второго этапа составит 1,2 млрд рублей.