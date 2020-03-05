Оптимальная влажность — это одно из важнейших условий нормальной жизнедеятельности живых организмов, так как именно от этого показателя во многом зависит состояние слизистых оболочек, кожи человека, шерсти домашних любимцев, а также рост и развитие растений.

Для поддержания нормальной влажности, которая должна находиться в пределах от 40 до 60%, специалисты рекомендуют приобрести увлажнитель воздуха для квартиры — прибор климатической направленности, который может дополнительно выполнять функции очистки, ионизации, подогрева, охлаждения и ароматизации, в зависимости от класса прибора.

Когда рекомендуется приобрести прибор

Выбирая климатический прибор для квартиры, многие пользователи не могут определиться, что нужно в каждом конкретном случае. Сделать выбор поможет консультант магазина медицинской техники, который подскажет, зачем нужен увлажнитель, очиститель или комбинированная мойка. Классический увлажнитель рекомендуется приобрести пользователям, страдающим аллергией, а также, когда в квартире есть кошка или собака шерсть, которых является сильнейшим аллергеном. Увлажнитель воздуха пригодится в офисе, где установлено большое количество техники или обогревательных приборов, он поможет поддерживать необходимый микроклимат во время отопительного сезона и во время летней жары.

В любом случае, приобретая устройство, хорошо подумайте, что Вы от него ждете, так как от количества функций зависит стоимость.

Принцип функционирования

Разобравшись, как работает увлажнитель, Вы сможете правильно выбрать устройство для квартиры. В зависимости от принципа функционирования существуют следующие виды увлажнителей:

— Увлажнитель «холодного» типа (традиционный), где под принуждением вентилятора сухой воздух прогоняется через увлажняющие картриджи. В процессе увлажнения воздух не прогревается и при прикосновении к коже не вызывает ожога. Производительность устройства зависит от влажности и температуры окружающего воздуха — чем больше температура, тем активнее процесс увлажнения, чем больше влажность, тем ниже интенсивность испарения. Определение уровня влажности происходит в автоматическом режиме. Дополнительно прибор может ароматизировать воздух, для чего в нем установлена емкость для ароматических масел;

— Паровой увлажнитель, где происходит прогревание воды до температуры кипения (100⁰С), при которой происходит испарение. Такой увлажнитель позволяет достигнуть 100% влажности, чтобы этого не произошло, в нем установлен гигростат, отключающий увлажнитель в момент достижении необходимого уровня. При достижении состояния насыщенного пара в воздухе образуется взвесь водяных капель, оседающая на поверхности мебели в воде росы, следовательно, чтобы на предметах быта не образовывалось белого соляного налета, в аппарат заливают только дистиллированную воду;

— Ультразвуковой увлажнитель, где пар образуется под действием ультразвука, создаваемого при колебании специального пьезоэлемента. Это бесшумные аппараты, в которых есть автоматическое регулирование уровня влажности, а воздух на выходе прогревается до 40⁰С, что исключает опасность получить ожог.

Если Вы решили купить классический увлажнитель для бытовых помещений, то правильно остановиться именно на ультразвуковом приборе, лучше с дополнительной функцией очистки, для чего в нем установлен фильтрующий картридж.

Лучшие марки увлажнителей

Перед приобретением следует рассмотреть несколько марок увлажнителей, чтобы подобрать самый подходящий. На сайте интернет-магазина Med-magazin.ua представлены приборы следующих производителей:

• Boneco (Швейцария) предлагает пользователям ультразвуковые, паровые, традиционные увлажнители разной формы, дизайна и цвета, что позволяет подобрать увлажнитель для любого помещения;

•MaxCan (Китай) предлагает бюджетные устройства высокого качества, которые подойдут для дома, офиса, медучреждений, школ, детских учреждений. В линейке этого производителя есть увлажнители с разным объемом бака для воды, с ночным режимом, разного дизайна и размера;

• Wild Wind (Китай) представляет ультразвуковые увлажнители для детских комнат в форме детских игрушек, которые порадуют маленьких членов семьи. Эти увлажнители имеют ночной режим, позволяющий держать их включенными круглосуточно;

• Cooper & Hunter (США) — приборы оригинального дизайна, которые подойдут как для офиса, так и для квартиры. В ассортименте производителя есть приборы на разный объем резервуара, приборы с подсветкой, функциями увлажнения, ионизации.

Выбор увлажнителя

Чтобы правильно выбрать устройство, надо руководствоваться следующими критериями:

— Размер комнаты, в которой будет установлен прибор, от этого зависит, сможет ли данное устройство обеспечить необходимый уровень влажности. Площадь, на которую рассчитан увлажнитель, указана в техническом паспорте;

— Возможность работы в ночном режиме — наличие подсветки. Эта функция пригодится тем пользователям, которые включают увлажнитель на ночь;

— Производительность прибора (мл/час) и объем резервуар, от которых зависит, сколько времени увлажнитель будет работать без добавлении воды. Если прибор будут включать ночью, то объем должен обеспечивать беспрерывную работу в течение 10-12 часов;

— Если прибор планируется использовать во время лечения и для профилактики простудных заболеваний, то Вам необходим увлажнитель с функцией ароматизации. С помощью такого увлажнителя можно насытить окружающий воздух ароматическими составами с бактерицидными и антисептическими свойствами;

— Мощность и электропотребление, которые должны соответствовать возможностям бытовой электросети;

— Дизайн прибора.

Где приобрести

Выбрать и приобрести увлажнитель для квартиры проще и выгоднее всего на сайте интернет-магазина, где представлены устройства от ведущих мировых производителей. Цена увлажнителя зависит от размера, производительности, дизайна и основных технических характеристик.