Ответ: В силу ст. 162 СК РФ установление и оспаривание отцовства (материнства) определяются законодательством государства, гражданином которого является ребенок по рождению.

В соответствии с пунктом 3 статьи 48 Семейного кодекса РФ отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей, установить отцовство, согласно статье 49 СК РФ, можно в судебном порядке по заявлению одного из родителей.

При этом, как это разъяснено в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 года № 9 «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» (далее — Постановление), в отношении детей, родившихся после введения в действие Семейного кодекса РФ (т. е. 1 марта 1996 г. и после этой даты), суд, исходя из статьи 49 СК РФ, принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. К таким доказательствам относятся любые фактические данные, установленные с использованием средств доказывания, перечисленных в статье 55 ГПК РФ, в том числе, сведения, полученные из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, заключений экспертов.

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