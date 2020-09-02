К началу Великой Отечественной войны он работал инструктором отдела печати Чечено-Ингушского обкома КПСС, вел большую общественную и пропагандистскую работу. В июле 1941 года добровольцем ушел в Красную армию, окончил шестимесячные курсы военно-политической школы и с января 1942 года работал корреспондентом, а затем и начальником партийно-комсомольского отдела фронтовой армейской газеты Западного и Калининского фронтов «Сын Родины». Здесь и пригодилась ему его журналистская и литературная работа предшествующих лет, которая позволила писателю, находившемуся на переднем крае, запечатлеть события того грозного времени. Подтверждением этому служат его произведения о Великой Отечественной войне, большинство из которых автобиографичны. Об этом же говорят и страницы его фронтового дневника, в который писатель изо дня в день заносил факты из суровой будней войны.

В одном из своих военных очерков под названием «Ускоряйте победу над врагом!» 7 ноября 1942 года в газете «Грозненский рабочий» Багаудин Зязиков пишет:

«Дорогие земляки! Над нашим родным Кавказом, над нашим Грозным нависла суровая грозовая туча. Немецко-фашистские захватчики занесли свою кровавую руку над Родиной ингушей и чеченцев. У нашего народа много примеров героической борьбы за своё освобождение от рабства в прошлом. Когда в годы Гражданской войны вся страна переживала тяжёлые дни борьбы за свое существование, за советскую власть, ингуши и чеченцы шли в бой за власть советов, шли храбро, беззаветно и добились победы.

Друзья мои, когда над Родиной снова нависла смертельная опасность, когда настал час схватки с врагом не на жизнь, а на смерть, когда к родному, дорогому очагу ползет кровожадное зверье и несет с собой смерть, голод, рабство и нищету, я с вами! Я живу и борюсь с мыслями о вас, полный желания и решимости биться с врагом до последней капли крови, до победы!

Я нахожусь на другом участке фронта, но мы знаем, что каждый удар по врагу, каждый истреблённый фашист на нашем фронте настолько же ослабит его силы и на вашем участке фронта. Чем больше мы истребим и уничтожим гитлеровцев, тем легче будет вам на юге.

Будьте же достойны славных боевых традиций своих отцов и матерей, будьте достойны великого звания гражданина великой Родины своей.

Мы, фронтовики, призываем вас к ещё большей мести, и ещё большей ненависти к врагу. Боритесь и работайте не покладая рук, этим вы поможете нашей доблестной Красной армии, ускорите победу над врагом!»

Тогда ещё никто не мог предположить, что на пути к кавказской нефти перед фашистской Германией станет стеной и повернет ход событий Великой Отечественной войны ингушский город Малгобек. Малгобекская оборонительная операция разрушила грандиозные планы фашистов, связанные с Кавказом.