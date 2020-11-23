Говорить о ней в прошедшем времени тяжело. Более 60 лет звучал её мягкий, доброжелательно-требовательный голос в аудиториях вузов, а со дня основания и в Ингушском государственном университете. Сколько энергии души было вложено ею в каждое слово, лекцию, общение с коллегами, студентами!

Лидия Дошлукоевна Мальсагова родилась в 1930 году в селении Гамурзиево в семье первого ингушского профессора Дошлуко Доховича Мальсагова. В семье она была младшим ребёнком. Старше были сестра Мадина и брат Якуб. К младшей дочери Дошлуко был особенно привязан. Вообще в семье царила атмосфера добра и внимания. Тяга к образованию передавалась детям от отца.

В 1937 году Лида пошла в школу в городе Орджоникидзе, продолжила учёбу в Грозном, куда переехала семья, но и эту школу окончить не было суждено. В 1944 году вместе с семьей, с народом для Лидии Дошлукоевны начались трагические дни депортации. С болью в душе вспоминала она это время.

В первые годы депортации, как и многие соотечественники, их семья находилась порой на грани выживания. Каждый старался предупредить истощение состояния здоровья другого. Сильной волевой женщиной была их мать Дзабанта (жена Дошлуко), с любовью вспоминала Лидия Дошлукоевна сестру Мадину и брата Якуба. Очень тяжело перенесла она смерть самого дорогого для неё человека — отца, наставника и большого друга её и всех ингушей — Дошлуко Доховича Мальсагова. Она до конца жизни так и не могла без слез говорить об отце. Именем отца она свято дорожила. И в делах и поступках своих, в отношении к людям и служении им руководствовалась долгом перед его именем и по достоинству несла свет его души.

Некоторое время мы работали вместе с Лидией Дошлукоевной в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Директор А. Б. Куркиев очень высоко ценил её профессионализм, она была опорой отдела ингушского языка и своим отношением к работе учила ответственности других. Хрупкая и изящная, она обладала огромной внутренней силой, ей была присуща независимость в суждениях, верность идее, чистота и величие в мыслях. Нас связывало с Лидией Дошлукоевной необъяснимое чувство душевного родства. В сложных научных вопросах я всегда находила в ней доброго друга и наставника. Она умела с легкостью разрешить, казалось бы, сложные вопросы, подсказать, как дальше поступать. Она была искренним другом и человеком большой благородной души!

Лидия Дошлукоевна унаследовала от своего отца любовь к литературе, фольклору, языку. В 1949 году поступила она на филологический факультет и окончила в 1953 году. В том же году, с начала учебного года, начала работать в Киргизском педагогическом институте ассистентом кафедры русского языка.

В числе первых людей, возвращающихся на родину, приехала семья Мальсаговых. Оргкомитетом Чечено-ингушского государственного педагогического института Лидия Дошлукоевна была приглашена в 1957 году на работу в ЧИГПИ (ныне ЧГУ) на кафедру русского языка и прошла путь от ассистента до заведующей кафедрой русского языка Чечено-Ингушского государственного университета имени Л. Н. Толстого.

Первыми студентами Лидии Дошлукоевны были люди, ставшие позже известными в республике и далеко за её пределами педагогами, литераторами, кинорежиссерами. Это Дахкильгов И. А., Мальсагов А. У., Албогачиева Н. Ю., Кодзоев М. А., Мамилов С., Ужахова Р. К. и другие. «Мы внимали каждому слову этой удивительно красивой и умной женщины — Лидии Дошлукоевны. В свои молодые годы она в совершенстве владела предметом — «современным русским языком», — говорили они потом.

Кандидат филологических наук, профессор Лидия Дошлукоевна читала лекции на высоком научно-теоретическом уровне, руководила написанием курсовых и дипломных работ, является автором многих научных статей, автором и соавтором учебников и учебных пособий для вузов и общеобразовательных школ, рецензентом научных сборников, докторских и кандидатских диссертаций, монографий. Её монография «Сравнительно-типологическая характеристика сложного предложения русского и вайнахских языков» была включена в координационный план НИР Минвуза СССР по русскому языкознанию в высших учебных заведениях.

Честь и достоинство определяют творческое пространство человека, его уникальность. Мало иметь только исследовательский талант, нужны были душевные силы. И она обладала ими. В 1972 году Лидия Дошлукоевна успешно защитила кандидатскую диссертацию в Тбилиси Грузинской ССР. Она стала ученым с большой буквы и с позиции ингушского языка, и с позиции русского языка. Небольшой перечень её публикаций на русском и ингушском языках может показать разносторонний круг её научных работ:

1. Качественные имена прилагательные в вайнахских языках. // Известия, ЧИНИИИЯЛЭ, Т. IХ, Грозный, 1971;

2. Сложносочиненные предложения открытой структуры в русском и вайнахских языках. // Сб. «Вопросы вайнахского синтаксиса», Грозный, 1982;

3. Некоторые вопросы лингво-исторического анализа ингушской антропонимики. Тезисы. // «Ахриевские чтения», Назрань, 1996;

4. Об усовершенствовании ингушской графики в свете задач развития национальной культуры средствами языка. / Роль духовно-нравственных ценностей в социально-экономическом развитии республики. Саратов, 1997;

5. Способы словообразования имен прилагательных в ингушском языке. // Сб. статей, посвященных 100-летию академика Чикобава А. С., Тбилиси, 1999;

6. Ингушский язык. Учебник для 4 класса начальной школы. / Чечингкнигиздат, Грозный, 1959 г.;

7. Современный ингушский язык. Учебное пособие для студентов университета. / Чечингкнигиздат, Грозный, 1981 (соавтор);

8. Справочное пособие для поступающих в ИнгГУ (методические рекомендации по русскому языку) / ст. Орджоникидзевская, 1999.

Неоднократно награждалась Лидия Дошлукоевна почетными грамотами за долголетнюю и безупречную работу по подготовке и воспитанию педагогических кадров, за добросовестный труд, активное участие в общественной жизни; имела она многочисленные благодарности, отличительные знаки, медаль «Ветеран труда», награждена высоким орденом Ингушетии — «За заслуги». «Учителю-хранителю, созидателю и творцу!» — писали в поздравительных текстах. Награждения, признание — не даётся как нечто данное. Это результат огромного труда и большой души, в которой место находилось всем — коллегам, студентам, друзьям и просто людям.

Лидия Дошлукоевна унаследовала от отца утонченность, изящество в обращении с окружающими людьми, самозабвенное отношение к делу и к своей профессии. Во всех её делах незримо присутствовал ее отец. Она давала студентам не только знания, но и воспитывала их души. Нравственный стержень крайне необходим как для самоанализа, так и для выработки жизненной позиции. Эту истину она несла с собой и передавала детям. Да, именно детям, так как студенты — всё те же дети, находящиеся на последней ступени восхождения к взрослой жизни. Так важно, чтобы чаще на их пути встречались такие люди, как Лидия Дошлукоевна.

К Лидии Дошлукоевне студенты могли обратиться с уверенностью, что всегда найдут понимание, получат добрый совет и наставление. Ведь очень часто важно, как сказано слово, в каком контексте. Годы идут, ученики вырастают, но никогда не забывают бесконечно доброжелательное общение с истинными педагогами. Поистине энергия мыслей и дел человека светит ему по жизни. «От общения с ней жизнь становилась красивей и быть хотелось добрей», — вспоминают они её высокую культуру. Человеческая непосредственность и внутренний личностный мир в ней причудливо переплетались всегда.

Никто не помнит, чтобы Лидия Дошлукоевна вышла из равновесия. Её лекции были всегда содержательны, познавательны. Добрым, доходчивым голосом педагога вела она студентов от одного знания к другому. Сама она была обязательна во всём. Ни на минуту не позволяла себе отвлечься во время занятия. была образцовым педагогом. С высоты своего опыта и житейской мудрости, она говорила поучительно, просто и глубоко. Говорила душой. Лидия Дошлукоевна любила свой народ не показным чувством, а непосредственным служением долгу.

В 1955 году Лидия Дошлукоевна создала семью с Ужаховым Крым-Султаном Хаджибекировичем — ветераном Великой Отечественной войны. Они вырастили троих детей. В 1974 году его не стало. Старшая дочь Мадина в это время училась на втором курсе Московского технологического института, братья были младше. Мадину, будучи студенткой, в Москве поддерживали боевые друзья Крым-Султана. Так с тремя детьми, не имея жилья, осталась Лидия Дошлукоевна в свои 44 года. Нужно было дать детям достойное образование. Было тяжело, но была воля, а значит, и силы приходили. Магомед и Зураб получили экономическое образование. Мадина после окончания вуза поступила в аспирантуру, стала кандидатом технологических наук. Отношение детей к матери всегда было почтительным. До конца её дней.

В среде интеллигенции республики Лидию Дошлукоевну уважали и любили за ее высочайший профессионализм, удивительное сочетание скромности и таланта, великодушия и нравственной стойкости. Лидия Дошлукоевна была одним из тех подвижников, которые становятся духовными авторитетами для коллег, учеников, последователей ещё при жизни. В науке и образовании, в семейной жизни и в кругу родных она имела признание благодаря уму и огромной нравственной самодисциплине.

Она светилась внутренней силой чистоты и доброты.

Дала гешт долда.

Зейнеп Дзарахова, доктор исторических наук