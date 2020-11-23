Она светилась внутренней силой чистоты и доброты
Ушла из жизни профессор Лидия Дошлукоевна Мальсагова
23 ноября ушла из жизни Лидия Дошлукоевна Мальсагова, профессор кафедры русского языка Ингушского государственного университета, кандидат филологических наук, заслуженный деятель науки Ингушетии.
Говорить о ней в прошедшем времени тяжело. Более 60 лет звучал её мягкий, доброжелательно-требовательный голос в аудиториях вузов, а со дня основания и в Ингушском государственном университете. Сколько энергии души было вложено ею в каждое слово, лекцию, общение с коллегами, студентами!
Лидия Дошлукоевна Мальсагова родилась в 1930 году в селении Гамурзиево в семье первого ингушского профессора Дошлуко Доховича Мальсагова. В семье она была младшим ребёнком. Старше были сестра Мадина и брат Якуб. К младшей дочери Дошлуко был особенно привязан. Вообще в семье царила атмосфера добра и внимания. Тяга к образованию передавалась детям от отца.
В 1937 году Лида пошла в школу в городе Орджоникидзе, продолжила учёбу в Грозном, куда переехала семья, но и эту школу окончить не было суждено. В 1944 году вместе с семьей, с народом для Лидии Дошлукоевны начались трагические дни депортации. С болью в душе вспоминала она это время.
В первые годы депортации, как и многие соотечественники, их семья находилась порой на грани выживания. Каждый старался предупредить истощение состояния здоровья другого. Сильной волевой женщиной была их мать Дзабанта (жена Дошлуко), с любовью вспоминала Лидия Дошлукоевна сестру Мадину и брата Якуба. Очень тяжело перенесла она смерть самого дорогого для неё человека — отца, наставника и большого друга её и всех ингушей — Дошлуко Доховича Мальсагова. Она до конца жизни так и не могла без слез говорить об отце. Именем отца она свято дорожила. И в делах и поступках своих, в отношении к людям и служении им руководствовалась долгом перед его именем и по достоинству несла свет его души.
Некоторое время мы работали вместе с Лидией Дошлукоевной в Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. Директор А. Б. Куркиев очень высоко ценил её профессионализм, она была опорой отдела ингушского языка и своим отношением к работе учила ответственности других. Хрупкая и изящная, она обладала огромной внутренней силой, ей была присуща независимость в суждениях, верность идее, чистота и величие в мыслях. Нас связывало с Лидией Дошлукоевной необъяснимое чувство душевного родства. В сложных научных вопросах я всегда находила в ней доброго друга и наставника. Она умела с легкостью разрешить, казалось бы, сложные вопросы, подсказать, как дальше поступать. Она была искренним другом и человеком большой благородной души!
Лидия Дошлукоевна унаследовала от своего отца любовь к литературе, фольклору, языку. В 1949 году поступила она на филологический факультет и окончила в 1953 году. В том же году, с начала учебного года, начала работать в Киргизском педагогическом институте ассистентом кафедры русского языка.
В числе первых людей, возвращающихся на родину, приехала семья Мальсаговых. Оргкомитетом Чечено-ингушского государственного педагогического института Лидия Дошлукоевна была приглашена в 1957 году на работу в ЧИГПИ (ныне ЧГУ) на кафедру русского языка и прошла путь от ассистента до заведующей кафедрой русского языка Чечено-Ингушского государственного университета имени Л. Н. Толстого.
Первыми студентами Лидии Дошлукоевны были люди, ставшие позже известными в республике и далеко за её пределами педагогами, литераторами, кинорежиссерами. Это Дахкильгов И. А., Мальсагов А. У., Албогачиева Н. Ю., Кодзоев М. А., Мамилов С., Ужахова Р. К. и другие. «Мы внимали каждому слову этой удивительно красивой и умной женщины — Лидии Дошлукоевны. В свои молодые годы она в совершенстве владела предметом — «современным русским языком», — говорили они потом.
Кандидат филологических наук, профессор Лидия Дошлукоевна читала лекции на высоком научно-теоретическом уровне, руководила написанием курсовых и дипломных работ, является автором многих научных статей, автором и соавтором учебников и учебных пособий для вузов и общеобразовательных школ, рецензентом научных сборников, докторских и кандидатских диссертаций, монографий. Её монография «Сравнительно-типологическая характеристика сложного предложения русского и вайнахских языков» была включена в координационный план НИР Минвуза СССР по русскому языкознанию в высших учебных заведениях.
Честь и достоинство определяют творческое пространство человека, его уникальность. Мало иметь только исследовательский талант, нужны были душевные силы. И она обладала ими. В 1972 году Лидия Дошлукоевна успешно защитила кандидатскую диссертацию в Тбилиси Грузинской ССР. Она стала ученым с большой буквы и с позиции ингушского языка, и с позиции русского языка. Небольшой перечень её публикаций на русском и ингушском языках может показать разносторонний круг её научных работ:
1. Качественные имена прилагательные в вайнахских языках. // Известия, ЧИНИИИЯЛЭ, Т. IХ, Грозный, 1971;
2. Сложносочиненные предложения открытой структуры в русском и вайнахских языках. // Сб. «Вопросы вайнахского синтаксиса», Грозный, 1982;
3. Некоторые вопросы лингво-исторического анализа ингушской антропонимики. Тезисы. // «Ахриевские чтения», Назрань, 1996;
4. Об усовершенствовании ингушской графики в свете задач развития национальной культуры средствами языка. / Роль духовно-нравственных ценностей в социально-экономическом развитии республики. Саратов, 1997;
5. Способы словообразования имен прилагательных в ингушском языке. // Сб. статей, посвященных 100-летию академика Чикобава А. С., Тбилиси, 1999;
6. Ингушский язык. Учебник для 4 класса начальной школы. / Чечингкнигиздат, Грозный, 1959 г.;
7. Современный ингушский язык. Учебное пособие для студентов университета. / Чечингкнигиздат, Грозный, 1981 (соавтор);
8. Справочное пособие для поступающих в ИнгГУ (методические рекомендации по русскому языку) / ст. Орджоникидзевская, 1999.
Неоднократно награждалась Лидия Дошлукоевна почетными грамотами за долголетнюю и безупречную работу по подготовке и воспитанию педагогических кадров, за добросовестный труд, активное участие в общественной жизни; имела она многочисленные благодарности, отличительные знаки, медаль «Ветеран труда», награждена высоким орденом Ингушетии — «За заслуги». «Учителю-хранителю, созидателю и творцу!» — писали в поздравительных текстах. Награждения, признание — не даётся как нечто данное. Это результат огромного труда и большой души, в которой место находилось всем — коллегам, студентам, друзьям и просто людям.
Лидия Дошлукоевна унаследовала от отца утонченность, изящество в обращении с окружающими людьми, самозабвенное отношение к делу и к своей профессии. Во всех её делах незримо присутствовал ее отец. Она давала студентам не только знания, но и воспитывала их души. Нравственный стержень крайне необходим как для самоанализа, так и для выработки жизненной позиции. Эту истину она несла с собой и передавала детям. Да, именно детям, так как студенты — всё те же дети, находящиеся на последней ступени восхождения к взрослой жизни. Так важно, чтобы чаще на их пути встречались такие люди, как Лидия Дошлукоевна.
К Лидии Дошлукоевне студенты могли обратиться с уверенностью, что всегда найдут понимание, получат добрый совет и наставление. Ведь очень часто важно, как сказано слово, в каком контексте. Годы идут, ученики вырастают, но никогда не забывают бесконечно доброжелательное общение с истинными педагогами. Поистине энергия мыслей и дел человека светит ему по жизни. «От общения с ней жизнь становилась красивей и быть хотелось добрей», — вспоминают они её высокую культуру. Человеческая непосредственность и внутренний личностный мир в ней причудливо переплетались всегда.
Никто не помнит, чтобы Лидия Дошлукоевна вышла из равновесия. Её лекции были всегда содержательны, познавательны. Добрым, доходчивым голосом педагога вела она студентов от одного знания к другому. Сама она была обязательна во всём. Ни на минуту не позволяла себе отвлечься во время занятия. была образцовым педагогом. С высоты своего опыта и житейской мудрости, она говорила поучительно, просто и глубоко. Говорила душой. Лидия Дошлукоевна любила свой народ не показным чувством, а непосредственным служением долгу.
В 1955 году Лидия Дошлукоевна создала семью с Ужаховым Крым-Султаном Хаджибекировичем — ветераном Великой Отечественной войны. Они вырастили троих детей. В 1974 году его не стало. Старшая дочь Мадина в это время училась на втором курсе Московского технологического института, братья были младше. Мадину, будучи студенткой, в Москве поддерживали боевые друзья Крым-Султана. Так с тремя детьми, не имея жилья, осталась Лидия Дошлукоевна в свои 44 года. Нужно было дать детям достойное образование. Было тяжело, но была воля, а значит, и силы приходили. Магомед и Зураб получили экономическое образование. Мадина после окончания вуза поступила в аспирантуру, стала кандидатом технологических наук. Отношение детей к матери всегда было почтительным. До конца её дней.
В среде интеллигенции республики Лидию Дошлукоевну уважали и любили за ее высочайший профессионализм, удивительное сочетание скромности и таланта, великодушия и нравственной стойкости. Лидия Дошлукоевна была одним из тех подвижников, которые становятся духовными авторитетами для коллег, учеников, последователей ещё при жизни. В науке и образовании, в семейной жизни и в кругу родных она имела признание благодаря уму и огромной нравственной самодисциплине.
Она светилась внутренней силой чистоты и доброты.
Дала гешт долда.
Зейнеп Дзарахова, доктор исторических наук