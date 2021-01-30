Как отметил Ужахов, год назад была подготовлена «тепловая карта» финансовой доступности республики, в которой зеленым цветом отмечены территории с уровнем в пределах 65-100%, «оранжевая зона» — 30-45%, и «красная» — менее 30%. При ее составлении учитывались наличие в населенных пунктах банкоматов, электронных терминалов, подразделений банков, микрофинансовых организаций, страховых компаний и интернета. В 2020 году на «тепловой карте» Ингушетии преобладал оранжевый цвет, в зеленой зоне находилось четыре населенных пункта, в красной — два сельских поселения

«За год произошли заметные положительные изменения. Сегодня больше половины населенных пунктов республики находятся в «оранжевой зоне», где доступность услуг варьируется от 45 до 65%. Этому результату способствовало повышение эффективности банковской инфраструктуры в регионе, а также активной позиции региональных властей по реализации проекта по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей», — отметил он.

В свою очередь Шадыжев рассказал, что проект внедрения безналичной оплаты в сфере здравоохранения и образования позволил оснастить электронными терминалами около 50% детских садов и все медучреждения, оказывающие платные услуги. Подобные кейсы используются при оплате госуслуг и ЖКХ. В рамках пилотного проекта реализация безналичной оплаты запущена на 10 единицах общественного транспорта и в сфере торговли с использованием QR-кода и т. д.

Участниками совещания также были озвучены идеи и предложения на текущий год, среди которых установка электронных терминалов в школах для оплаты питания школьников, во всех окнах МФЦ, автотранспорте ГИБДД — для оплаты штрафов, а также увеличение доли безналичной оплаты на транспорте.

Подводя итоги встречи, Сластенин оценил проведенную работу и дал ряд соответствующих поручений профильным структурам по вышеуказанным предложениям.

«Автоматизация сегодня затрагивает практически все сферы жизнедеятельности во всем мире. И приятно знать, что и мы не отстаем: у нас также потихоньку появляются новые возможности, расширяется география осуществления безналичных платежей, что очень удобно, и многое другое. У Сбербанка, в том числе есть немало инновационных программ, которые еще предстоит внедрить в республике. Перед нами сейчас стоит задача по дальнейшему увеличению уровня финансовой грамотности среди людей путем общего взаимодействия с народом. Надо только объяснять людям, больше и подробнее рассказывать о современных новинках, просвещая их в этом плане, чтобы люди понимали, насколько это будет выгодно им в первую очередь», — заключил премьер.