Урологический Check-up в Германии

Check-up: задачи диагностики

Современные программы обследования организма ― комплекс тестов, направленных на выявление ранних изменений в органах и системах. Основу урологического Check-up обязательно составляет беседа и осмотр врачом, а после и проверку несколькими аппаратными методиками:

УЗИ мочевыводящих путей, ОБП и простаты.

Контрастное допплеровское сканирование сосудов малого таза и мошонки.

Анализы крови, мочи и урофлоуметрия.

Однако, по необходимости, врач может назначить и дополнительные виды обследования, ведь основная цель Чек-ап диагностики ― предупредить развитие патологических процессов. Такая проверка особенно важна мужчинам в возрасте 40+, ведь у многих серьезных заболеваний симптоматика на ранних этапах отсутствует. Чтобы записаться на диагностику и лечение онкологических заболеваний в Германии достаточно перейти по ссылке https://ims.uniklinik-freiburg.de/ru/leksikon-boleznei/onkologija-i-gematologija/lechenie-raka.html и заполнить онлайн-заявку.

Базовое обследование в Германии: преимущества

Современные клиники Германии ― эталон, к которому стремятся многие медучреждения мира. Их популярность обоснована наивысшей компетентностью каждого сотрудника и оснащенностью в соответствии с последними инновациями. Сегодня в Университетской клинике г. Фрайбурга диагностика и лечение базируются на последних достижениях, уже доказавших свою эффективность. Медицинская помощь предлагается пациентам с разных уголков мира, обслуживанием которых занимается специализированный Центр международных медицинских услуг ― IMS.

При этом, приезжая в клинику, пациенты могут пройти диагностику сразу по нескольким направлениям: урология, кардиология и гастроэнтерология и др. В итоге, за сутки-двое пациент получает полную картину о состоянии своего организма, его уязвимые и сильные места. При отсутствии серьезных проблем, врачи дают общие рекомендации, а при их обнаружении ― назначают лечение, стоимость которого адекватна его качеству.