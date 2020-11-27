Урологический Check-up в Германии
Как правило, мужчины обращают внимание на недомогания мочеполовой системы и идут к врачу, когда уже невтерпеж. Лечение недугов в таком случае занимает много сил, времени и финансов. Однако, есть и другая категория, которая бережно относится к собственному здоровью и регулярно проходит диагностику. И они правы, ведь именно раннее урологическое обследование в Германии, в Университетской клинике г. Фрайбурга является залогом успешного лечения и восстановления здоровья.
Check-up: задачи диагностики
Современные программы обследования организма ― комплекс тестов, направленных на выявление ранних изменений в органах и системах. Основу урологического Check-up обязательно составляет беседа и осмотр врачом, а после и проверку несколькими аппаратными методиками:
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УЗИ мочевыводящих путей, ОБП и простаты.
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Контрастное допплеровское сканирование сосудов малого таза и мошонки.
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Анализы крови, мочи и урофлоуметрия.
Однако, по необходимости, врач может назначить и дополнительные виды обследования, ведь основная цель Чек-ап диагностики ― предупредить развитие патологических процессов. Такая проверка особенно важна мужчинам в возрасте 40+, ведь у многих серьезных заболеваний симптоматика на ранних этапах отсутствует. Чтобы записаться на диагностику и лечение онкологических заболеваний в Германии достаточно перейти по ссылке https://ims.uniklinik-freiburg.de/ru/leksikon-boleznei/onkologija-i-gematologija/lechenie-raka.html и заполнить онлайн-заявку.
Базовое обследование в Германии: преимущества
Современные клиники Германии ― эталон, к которому стремятся многие медучреждения мира. Их популярность обоснована наивысшей компетентностью каждого сотрудника и оснащенностью в соответствии с последними инновациями. Сегодня в Университетской клинике г. Фрайбурга диагностика и лечение базируются на последних достижениях, уже доказавших свою эффективность. Медицинская помощь предлагается пациентам с разных уголков мира, обслуживанием которых занимается специализированный Центр международных медицинских услуг ― IMS.
При этом, приезжая в клинику, пациенты могут пройти диагностику сразу по нескольким направлениям: урология, кардиология и гастроэнтерология и др. В итоге, за сутки-двое пациент получает полную картину о состоянии своего организма, его уязвимые и сильные места. При отсутствии серьезных проблем, врачи дают общие рекомендации, а при их обнаружении ― назначают лечение, стоимость которого адекватна его качеству.