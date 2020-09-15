На контроле Управления функционируют в 2020-2021 учебном году 74 дошкольные образовательные организации, 129 общеобразовательных организаций, 11 образовательных организаций среднего профессионального образования. Все дети в дошкольных и общеобразовательных организациях получают горячее питание. В 2020-2021 учебном году охват горячим питанием в этих учреждениях составил 100%, охват горячим питанием в средних профессиональных образовательных организациях составил 100%.

Как сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве республики, с начала 2020-2021 учебного года на основании требования прокурора региона проведено более 70 контрольно-надзорных мероприятий в отношении общеобразовательных учреждений с проведением лабораторных исследований готовой продукции, а также продовольственного сырья и пищевых продуктов. Установлены нарушения санитарного законодательства. Наиболее часто выявлялись нарушения требований по маркировке продуктов питания, отсутствию полной информации в документах, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов, нарушения санитарно-технического состояния и дезинфекционного режима в помещениях пищеблока и др.

Управлением Роспотребнадзора по республике, во исполнение послания Президента России Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и поручения правительства Российской Федерации от 25 февраля 2020 года № ТГ-П8-4пр в части организации горячего питания в общеобразовательных организациях, была проанализирована готовность пищеблоков и столовых общеобразовательных организаций Ингушетии к выполнению требований для обеспечения 100%-ного охвата бесплатным горячим здоровым питанием учащихся 1-4 классов.

Питание детей в организованных коллективах осуществляется в соответствии с примерным циклическим меню с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. Организация питания детей определена действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».