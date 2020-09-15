Безопасность

Нарушение дезинфекционного режима

Управление Роспотребнадзора по Ингушетии следит за качеством и безопасностью питания

0

Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия уделяет большое внимание качеству и безопасности питания в детских организованных коллективах региона.

На контроле Управления функционируют в 2020-2021 учебном году 74 дошкольные образовательные организации, 129 общеобразовательных организаций, 11 образовательных организаций среднего профессионального образования. Все дети в дошкольных и общеобразовательных организациях получают горячее питание. В 2020-2021 учебном году охват горячим питанием в этих учреждениях составил 100%, охват горячим питанием в средних профессиональных образовательных организациях составил 100%.

Как сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве республики, с начала 2020-2021 учебного года на основании требования прокурора региона проведено более 70 контрольно-надзорных мероприятий в отношении общеобразовательных учреждений с проведением лабораторных исследований готовой продукции, а также продовольственного сырья и пищевых продуктов. Установлены нарушения санитарного законодательства. Наиболее часто выявлялись нарушения требований по маркировке продуктов питания, отсутствию полной информации в документах, подтверждающих качество и безопасность пищевых продуктов, нарушения санитарно-технического состояния и дезинфекционного режима в помещениях пищеблока и др.

Управлением Роспотребнадзора по республике, во исполнение послания Президента России Федеральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года и поручения правительства Российской Федерации от 25 февраля 2020 года № ТГ-П8-4пр в части организации горячего питания в общеобразовательных организациях, была проанализирована готовность пищеблоков и столовых общеобразовательных организаций Ингушетии к выполнению требований для обеспечения 100%-ного охвата бесплатным горячим здоровым питанием учащихся 1-4 классов.

Питание детей в организованных коллективах осуществляется в соответствии с примерным циклическим меню с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. Организация питания детей определена действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За сутки в Ингушетии умер один пациент с Covid-19
Материнский капитал в 2021 году планируют проиндексировать на 3,7%
Ингушетия в полном объеме освоила средства нацпроекта
Калиматов: «Главная цель властей Ингушетии — повышение уровня жизни людей путем создания конкурентоспособной экономики»
Ингушский спортсмен Башир Джаутханов стал трижды победителем мастерского турнира по пауэрлифтингу «Кубок Солнца»
В Малгобеке прошел турнир по мини-футболу среди ветеранов
Ингушские спортсмены Лом-Али Нальгиев и Абубакар Местоев выступят в Москве на АСА 111
Миннац Ингушетии подписал договор о взаимном сотрудничестве с Домом народов России
Атлет из Ингушетии Ахмед Амхадов стал победителем чемпионата Дагестана по Workout
Возбуждено уголовное дело по факту убийства 52-летнего мужчины в Ингушетии
В Ингушетии проведут эксгумацию останков немецких военнослужащих, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции 1942 года

Главное

Яндекс.Метрика

 