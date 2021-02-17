Как свидетельствуют социологические исследования, водители часто недооценивают опасность дороги в условиях непогоды. По данным соцопросов, около 70% респондентов знают о том, что погодные условия, согласно ПДД, накладывают ограничения на скорость движения автомобилей. Вместе с тем большинство водителей отмечают, что снижать скоростной режим они будут только при очень плохой погоде, а такие меры, как использование противотуманных фар или сокращение количества перестроений, автолюбители используют крайне редко.

Социологические исследования подтверждаются практическим опытом — уже с утра 17 февраля на различных участках дорог республики наблюдались дорожно-транспортные происшествия.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными, отмечают в управлении МЧС по Ингушетии. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.

Пешеходам ингушские спасатели рекомендуют соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

«Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения. Будьте внимательны и осторожны. Если вам нужна помощь спасателей, звоните по телефонам: единый номер экстренных служб — 112, телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия — 8(8734) 55-99-99», — обратились к населению через газету «Ингушетия» местные сотрудники чрезвычайного ведомства.

В частности, обращают внимание спасатели, нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон и т. д.), что может привести к дорожному происшествию.

Одной из предпосылок совершения многих ДТП является образование гололеда на покрытии пролетных строений мостов. Особенно это характерно для мостовых переходов, имеющих цементобетонное дорожное покрытие и проходящих через водные преграды. Поэтому следует соблюдать особую осторожность, не превышать скоростной режим и выполнять все требования дорожных знаков и разметки.

Управление МЧС по Ингушетии обращает внимание, что ежегодно при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа мелких ДТП, в которых не страдают люди, но получают повреждения автомобили. Такие автоаварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП — невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях.

Спасатели рекомендуют водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.