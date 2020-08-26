Умер доктор технических наук Гайтов Багаудин Хамидович

В 1961 году после окончания института Багаудин Гайтов распределился на работу в Карагандинский НИИ угольной промышленности. Там он проработал с 1961 по 1962 год, после чего уехал в г. Грозный, где работал ассистентом кафедры Грозненского нефтяного института (ныне Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова), учился в аспирантуре.

В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию по высокоскоростным частотно-управляемым асинхронным двигателям повышенной частоты (400 Гц) и устроился на работу в Краснодарский политехнический институт (ныне Кубанский государственный технологический университет).

На Кубани ученый работал на должностях старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой, декана факультета. В 1977 году работал заведующим кафедрой электротехники, читал студентам курс «Электрические машины».

В 1983 году Багаудин Гайтов защитил в МЭИ докторскую диссертацию по теме «Управляемые асинхронные двигатели с массивными многофункциональными роторами», получил учёное звание профессора.

Область научных интересов: методы расчета и конструирования частотно-управляемых асинхронных двигателей, их математическое моделирование, двухвходовые машины нетрадиционной энергетики.

Багаудин Хамидович Гайтов является основоположником школы «Нетрадиционные электромеханические комплексы и системы». Его теоретические работы стали основой для создания специальных электроприводов. В 1978-1984 годах Багаудин Хамидович с сотрудниками шведской фирмы «Alfa-laval» разработал скоростные двигатели-сепараторы для пищевой промышленности.

Его управляемые двигатели, двигатели-сепараторы для микробиологической промышленности экспонировались на ВДНХ, а их создатель был награжден медалями ВДНХ.

Багаудин Гайтов — автор более 70 изобретений и около 400 научных работ. Под его руководством было подготовлено и защищено около 30 кандидатских диссертаций, включая шесть диссертаций аспирантов других стран.

Имел ученые степени доктора технических наук, профессора, почетный член Российской академии электротехнических наук (АЭН РФ), заслуженный деятель науки и техники РФ. 40 лет заведовал кафедрой электротехники и электрических наук Кубанского государственного технологического университета. Первый доктор технических наук среди ингушей и на Юге РФ.

Коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким Багаудина Гайтова. Дала гешт долда!