О единовременных выплатах
УФССП России по Ингушетии информирует: адресная материальная помощь семьям, имеющим детей, обладает иммунитетом
В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, ввиду сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции Указами Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249, от 23 июня 2020 г. № 412, от 17 декабря 2020 г. № 797 данной категории граждан предоставлены единовременные выплаты.
Об этом газете «Ингушетия» сообщил главный специалист — эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации республиканского Управления Федеральной службы судебных приставов Амирхан Бузуртанов.
— В силу целевого характера выплат на детей, осуществляемых в соответствии с указанными актами Президента Российской Федерации в качестве адресной материальной помощи семьям, имеющим детей, в ходе осуществления исполнительного производства взыскание на данные выплаты не обращается, — напомнил собеседник газеты. — В Банк России и Пенсионный фонд Российской Федерации направлены обращения об ориентировании банков, иных кредитных организаций, а также территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации на безусловное исполнение требований федерального законодательства.