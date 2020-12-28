Об этом газете «Ингушетия» сообщил главный специалист — эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации республиканского Управления Федеральной службы судебных приставов Амирхан Бузуртанов.

— В силу целевого характера выплат на детей, осуществляемых в соответствии с указанными актами Президента Российской Федерации в качестве адресной материальной помощи семьям, имеющим детей, в ходе осуществления исполнительного производства взыскание на данные выплаты не обращается, — напомнил собеседник газеты. — В Банк России и Пенсионный фонд Российской Федерации направлены обращения об ориентировании банков, иных кредитных организаций, а также территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации на безусловное исполнение требований федерального законодательства.