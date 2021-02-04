— Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» проводится Федеральной службой судебных приставов с 2008 года и является уникальным культурным проектом, объединяющим одаренных детей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур Российской Федерации, — рассказал газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ведомства Амирхан Бузуртанов. — Основная цель конкурса — создание условий для выявления и развития творческих способностей талантливых детей, повышение общего культурного уровня и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Собеседник уточнил, что к участию в региональном этапе фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» приглашаются дети в возрасте от 7 до 17 лет, которые будут впоследствии поделены на две возрастные подгруппы. Свои творческие способности можно проявить сразу в трех номинациях — вокал (народное, классическое, эстрадное пение); хореография (народный, классический, бальный и современный танец); исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах).

— Заявки на участие в конкурсе необходимо направить в отделение государственной службы и кадров УФССП России по Ингушетии до 28 февраля 2021 года по адресу: г. Магас, улица Кулиева, д. 8, — добавил Бузуртанов. — Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 8 (8734) 55-19-57.

Победители регионального этапа примут участие уже в следующих этапах Всероссийского конкурса на федеральном уровне.