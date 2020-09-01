С развитием торговли в европейских странах появилась необходимость в информации о краях и народах. «Ближайшие дороги из Европы на Восток проходили через Кавказ, и в XIII-XV вв. их контролировали монголо-татары...».

С XIII в., после завоевания монголов, путь через Кавказский хребет, через Дарьяльское ущелье почти замирает. Материалы о жизни народов Кавказа в период борьбы с монголо-татарами встречаются у персидских, арабских, монгольских и западных авторов.

В XIII-XV вв. в европейской литературе появляются некоторые упоминания об аланах и черкесах. В XV-XVI вв. объем сведений о Северном Кавказе увеличивается. Постепенно в регионе появляется все больше путешественников, притом в самых отдалённых труднодоступных горных селениях Северного Кавказа, интересующихся жизнью и бытом народов. Впоследствии сведения, содержащиеся в их трудах, явились ценным источником для исследования истории и культуры этих малоизученных народов. Представители католических миссий, проникавшие на Кавказ, также сохранили много важной информации об этом крае.

В XVI веке активный интерес к территории Кавказа проявляет Московское государство. Основной задачей московской политики на Кавказе в последнюю четверть XVI века было привлечение на свою сторону отдельных правителей Кавказа путем обещания им покровительства и защиты от боровшихся в это время за присутствие на Кавказе Турции и Персии.

Дипломатические документы XVI века фиксируют сведения о народах Северного Кавказа, о посольствах в Москву, о борьбе горцев с крымско-турецкой агрессией.

В ХVII веке заметки о предках ингушей имеются у голландца Н. Витсена (1611–1717). Он собирал материалы, в том числе о Кавказе и его народах. Ингушей он упоминает косвенно, в числе других народов. Данные о Северном Кавказе и народах, населяющих этот край, собирали путешественники и члены посольств, которые направлялись в Грузию через территории горских народов. Однако широкое знакомство путешественников с жизнью горцев Северного Кавказа началось только с XVIII века.

Об ингушах в своих исследованиях писал И. Г. Гербер, Я. Я. Штелин, И. Г. Георги и др.

О демократических устоях жизни общества И. Гербер пишет: «В уездах их есть по старшине, которых сами выбирают, и сии старшины вместе с кадием или духовным главой все ссоры прекращают... Они не находятся ни под чьим владением, не платят никому подати, ...никто и не старается учинить их своими подданными».

О трудолюбии ингушей пишет Я. Я. Штелин: «С малых лет, занимаясь скотоводством, заблаговременно привыкают к воинским орудиям: копью, сабле и лукам, почему и совершают набеги на соседей и укрываются с добычей в горах. В деревнях у них редко бывает больше 20-30 хижин, но они стоят очень близко одна к другой, так что на ровных местах по примеру ингушей одна от другой отстоит едва на несколько сот шагов. Почти в каждой деревне построена четвероугольная обширная каменная башня, в которую во время неприятельского нападения, чинимого обычно конницей, скрываются жены и дети, а вверху для обороны становятся мужи... Ингуши... веруют в единого бога».

В числе первых описал И. Г. Георги Ингушетию, которая «простирается по северному хребту Кавказа от Терека до Сунжи; граничит с востока с татарскими и лезгинскими округами; к югу с лезгинцами и грузинами, к западу с Малой Кабардой, а к северу имеют границей реку Терек». Ингуши «живут небольшими и друг от друга неподалеку лежащими деревнями, в коих не более 20 дворов. Во многих построены каменные башни для защиты жен, детей и имущества».

«Главными их промыслами являются земледелие и скотоводство, о также разные ремесленные работы и торговля», — отмечал он. «Югуши (ингуши, — Д. З.), или югушцы, живут по Камбалее около Терека. Князей у себя не имеют, но выбирают для управления собой старейших из знатнейших фамилий», — писал Георги.

В 1770 г. по 1775 г. И. А. Гюльденштедт посетил на Кавказе все доступные в то время местности бассейна Терека. В 1771 году он стал действительным членом Российской академии наук. Его труды открыли новый этап в истории российского кавказоведения и новые политические приоритеты. Его труды были опубликованы на немецком языке в 1787-1791 годах под названием «Путешествие по России и Кавказским горам» (на немецком языке) в двух томах.

Гюльденштедт отмечал, что первым кавказским народом, с которым он имел возможность познакомиться, были ингуши. Это нация «совершенно свободна и не подчиняется никакому князю, как почти все остальные кавказские народы, а управляют ею несколько выборных старшин», — пишет И. А. Гюльденштедт об ингушах.

Он посетил ингушские земли, присутствовал на массовом сходе в хуторе Барт-Бос, рядом с селением Ангушт, когда старейшины ряда ингушских сёл присягнули на верность России. Он же описал мавзолей Борга-Каш, находящийся в равнинной части Ингушетии. И. А. Гюльденштедтом было установлено сходство ряда языков между собой, в том числе сходство ингушского, чеченского и бацбийского (тушинского).

Ингуши, отмечает И. Гюльденштедт, «прилежные земледельцы и скотоводы. По кавказскому обычаю они все вооружены; во многих деревнях имеется каменная башня; в нижнем ее помещении во время ведения войн спасаются женщины и дети; сверху же мужчины защищают свою собственность». «Они верят только в одного бога, которого они называют Даила, и не знают никаких идолов или побочных богов или святых».

Экспедиция И. А. Гюльденштедта имела военно-политическую составляющую. Рапорты, дневники и карты, составленные И. А. Гюльденштедтом, хранятся в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук. В целом ученым был собран богатейший этнографический материал, уникальный в своем роде.

Несомненно, труды этих исследователей представляет ценный источник для изучения различных сторон жизни ингушского народа в последней трети XVIII в.

Было много сложностей при изучении Кавказа: у первых путешественников были свои трудности, не было железной дороги, и путешествия длились годами, путешествовали с большими военными конвоями. Бывало, и болели, и умирали в таких экспедициях. Но на смену приходили новые исследователи и снова открывали для себя Кавказ.