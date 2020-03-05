АПК

Столетняя кукуруза

Ученые Ингушетии смогли вырастить урожай из зерен кукурузы, пролежавших в горшочке около 100 лет

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Почти чудо совершили сотрудники Ингушского научно-исследовательского института сельского хозяйства, когда смогли получить урожай из семян кукурузы, которым около 100 лет.

А началась эта история со случайной находки Алихана Евлоева, жителя селения Пялинг Джейрахского района. Три года назад, родившийся здесь и, кроме ссыльных лет, проживший всю жизнь в этих горах, старик утром совершал свою традиционную прогулку по окрестностям. Возле полуразрушенной башни его внимание привлек странный предмет, завернутый в почти истлевшую материю. Внутри оказался небольшой глиняный горшочек, уже лопнувший, а в нем лежали зерна белой кукурузы. После того, как стена башни обрушилась, зерна еще долгое пролежали незащищенными. И за это время, к ним просачивались какие-то осадки и зерна заплесневели.

От Алихана Евлоева старинные семена попали к директору Ингушского НИИ сельского хозяйства Магомеду Базгиеву. Поначалу у него и его сотрудников не было уверенности, что у них получится спасти древний сорт кукурузы, но это надо было делать любой ценой.

— Вы даже не представляете с каким трудом нам удалось сохранить эту кукурузу. Зерна были в очень плачевном состоянии. Мы их сушили, грели под лампой, очищали от плесени, каждое зернышко протирали холщовой тканью, словом нянчились с ними как с ребенком. Иначе никак не удалось бы сохранить зерна кукурузы, которым по оценкам экспертов около 100 лет, — рассказывает он.

Кандидат сельскохозяйственных наук Магомед Базгиев вместе с заведующим лабораторией института Батыром Галаевым и другими сотрудниками проделали колоссальную работу.

— Зерна обрабатывали стимулятором роста, всевозможные мероприятия провели, и посеяли в цветочных горшочках и в итоге добились такого результата, что 4 зернышка из них проросло. Все лето, прорезавшиеся растения выносили на улицу и заносили обратно в помещение, при изменении температуры, оберегали от ненастья.

Потом уже, когда растения достигли роста в 50-60 см, мы из горшков пересадили их в открытый грунт и часто поливали. И, наконец, в прошлом году нам удалось получить 5 початков кукурузы, — вспоминает директор института.

Батыр Галаев, агроном по специальности рассказывает, что его в первую очередь интересовала устойчивость семян к болезням и погодным условиям.

— Первое, что меня удивило — это здоровые, рослые всходы растения, его цвет. Затем, когда мы выяснили, что оно очень старое, первое, о чем я подумал, как агроном — о его устойчивости. Выращенная 100 лет назад кукуруза, которая прошла через многолетний процесс отбора, по моим расчётам должна была иметь намного выше устойчивость к таким заболеваниям, как фузариоз, бактериоз — это очень серьезные заболевания.

Когда специалистам НИИ сельского хозяйства удалось высадить кукурузу в открытый грунт и получить первые 5 початков, сохранив полученный урожай, они высадили зерна повторно, выделив отдельную делянку под них, и получили 100 кг урожая.

— Мы решили, что, если сохраним определенное количество этих зерен, у нас есть закрепленная за институтом пашня в 200 га в Кантышеве, мы там сделаем выключку, фитосанитарную полосу сделаем, посеем их и получим больше семян. В дальнейшем будем брать определенное количество из них и высевать уже на селекционных делянках, скрещивать с другими сортами и получать требуемые результаты, — делится своими планами директор института Магомед Базгиев.

По его словам, в горах этот сорт кукурузы не дает большого роста и созревает раньше, чем на равнине. Но технологи уверены, что благоприятный равнинный климат поможет кукурузе достичь почти 4 метров высоты.

— Эти зерна нам дороги даже не с позиции какой-то их сортовой ценности, они в большей степени ценны для нас тем, что наши далекие предки использовали их в земледелии, питались ими. К этому чувству примешивается и гордость за их сельскохозяйственные навыки. И, возможно, наш труд позволит сохранить и продолжить аграрные достижения наших предков, — думает директор научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Впереди у научных работников еще много работы. Новый сорт кукурузы с древними корнями и богатой историей планируют выпустить уже в ближайшие годы. С названием сорта тоже почти определились, оно обязательно будет связано со словом «ингушский». По мнению сотрудников НИИ, эта кукуруза уже является достоянием республики.

Несколько лет назад Алихана Евлоева, с легкой руки которого началась эта история, не стало. Но он был уверен, что этот глиняный горшочек в башне оставлен был не случайно. Возможно, наши предки намеренно оставили в наследство своим потомкам удивительный сорт кукурузы, который даст старт новым достижениям в сельском хозяйстве региона.

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