Ко второму типу людей я смело отнесла бы руководителя Интеграционного клуба для взрослых и детей Лизу Евлоеву. Благодаря сильному характеру и силе воли, она смогла преодолеть все жизненные перипетии и достичь желаемого. Сегодня она не то что не нуждается в помощи, а может сама предоставить её многим, кто постучится в её дверь.

— Лиза, каким было ваше детство?

— Скажу откровенно, детство мое было не совсем ярким и беззаботным, так как в возрасте полутора лет я подхватила злополучный полиомиелит и почти 20 лет своей жизни потратила в борьбе с ним.

— О чём вы мечтали, чего больше всего хотелось в жизни?

— Я обычно стараюсь не мечтать, а четко стремиться к поставленной цели. И честно могу сказать, что все задуманное сбывается.

— Семья вас поддерживала идти по жизни увереннее?

— Да, безусловно. Я очень ценю мнения родных и близких мне людей. Мне крайне необходима их поддержка и доброе слово. Но бывает иногда и так, что мои порывы не всегда бывают поняты и приняты ими, тогда уже приходится крепко стоять на своём, отстаивая свои желания, прислушиваться к внутреннему голосу, зовущему вперёд, несмотря ни на что. У меня было много примеров, где я стояла на своем и побеждала.

— Какие интересы у вас были в детстве?

— В подростковом возрасте я увлекалась всем и вся. Мне часто говорили, что у меня ничего в жизни не получится, так как часто меняла хобби и интересы, могла посередине все бросить, просто потому что приходило понимание и озарение, что это не мое. И вы знаете, каждое направление, каждое хобби, каждый навык мне пригодился по жизни. Я просто не переставала искать «свое» и нашла!

— А как давалась учёба в школе?

— К сожалению, в школу я не ходила, по причине болезни. Это, пожалуй, самая большая травма в детстве. Очень тяжело ребенку принять тот факт, что он не может, как все другие дети, ходить в школу.

— Что вам труднее всего давалось в жизни? Были ли периоды, такие моменты, когда руки опускались?

— Как у любой девушки — руки опускаются частенько, думаю, это нормально для всех. Самое главное вовремя собраться, настроиться и никогда не сдаваться. На моём пути встречалось немало преград, да и всё сложнее даётся, когда ты на коляске, но именно сложности и трудности заставляют тебя ценить каждый момент.

— Какое у вас образование, что заканчивали?

— Я окончила Современную гуманитарную академию, по специальности «Психология».

— Как вы начали свою трудовую деятельность?

— Все началось с телевидения. В 2012 году меня пригласили на работу в качестве ведущей программы «Доброе утро, Ингушетия». Сказать, что я была удивлена — ничего не сказать, так как совершенно не имела представления, как девушка с ограниченными возможностями здоровья может работать в таком месте, но оказалось, что директор Берс Евлоев в меня поверил больше. С трудом согласилась, так как боялась не оправдать надежды, но ни на секунду не пожалела об этом, так как считаю это лучшим периодом в своей жизни.

— А как принимали на работе, были ли определённые трудности в общении с людьми?

— Проблем как таковых не было, потому что многие знали меня и видели мой активный и общественный образ жизни, думаю, их не очень смущала моя железная подруга (инвалидная коляска).

— Лиза, вы человек целеустремлённый, с сильным характером. Благодаря этим качествам вы добились в жизни многого, определённых высот. Я знаю, вы участвовали и в «Машуке».

— О молодежном форуме «Машук» могу говорить бесконечно. «Машук» дал мне возможность реализовать себя, воплотить свои идеи в реальность. На форуме я не раз становилась лауреатом. Все представленные проекты были связаны с людьми с ограниченными возможностями, то есть для их реабилитации и интеграции в обществе. Проект «Другой взгляд» также существует благодаря Федеральному агентству по делам молодёжи и Северокавказскому молодежному форуму «Машук».

Скажу, что подобная поддержка — хорошая возможность заявить о себе, помочь своей малой родине, помочь государству в решении социально значимых проблем. Обычно финансирование идёт на закупку необходимого материала и инвентаря. Проект должен реализовываться на протяжении года и охватить обозначенное число людей, что мы и старались делать.

— Вас никогда не угнетало, когда говорят: люди с ограниченными возможностями?

— Совру, если скажу, что меня это никогда не обижало и не волновало, но этот период давно пережит мной, и на сегодняшний день могу над собой подшутить даже, назвав инвалидом. Но главное ведь то, как ты себя чувствуешь и ощущаешь... Я лично не считаю, что я, ну прямо-таки, гиперограниченный человек, так как максимально самостоятельна и адаптирована.

— Что бы вы создали для облегчения жизненных условий, имей на то возможность, всем тем, кто в силу каких-то обстоятельств, по воле Всевышнего, лишился способности жить так, как живут остальные?

— Мое детство — это 90-е годы, когда не было и намека на доступную и безбарьерную среду для инвалидов. Часто вспоминаю детство и всё то, чего была лишена. Но именно это мотивирует и вдохновляет меня. Я очень хочу, чтобы другие дети сегодня уже не чувствовали свою ограниченность, чтобы могли выходить, ходить в общеобразовательную школу, проводить свой досуг полноценно. Теперь у меня есть такое место, это мое детище — инклюзивный учебный центр «Другой взгляд», идея создания которого у меня зрела давно.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом центре.

— Открытие нашего центра «Другой взгляд» состоялось в 2017 году. Наша задача — помочь людям с ограниченными возможностями в интеграции и в адаптации посредством образовательных курсов. Признаюсь, что в самом начале деятельности нам было не легко, так как приходилось доказывать важность и необходимость такого рода образовательного учреждения. Многие под интеграцией понимают всего лишь реабилитацию (массаж, различные упражнения и т. д.), а мы стараемся помочь духовно, прийти к правильному решению, к осознанию того, что человек является личностью.

Среди наших подопечных нет возрастных ограничений. Со всеми у нас занимаются профессионалы своего дела, способные понять и оказать нужную помощь каждому из них. Это и логопед-дефектолог, психолог, невролог. В центре обучают основам религии, есть также курсы английского языка, компьютерной грамотности, творческая мастерская и др. Мы часто проводим тренинги, лекции на различные темы и социальные направления, культурно-досуговую реабилитацию и многое другое. К каждому ребёнку у нас индивидуальный подход.

Скажу, что бывают и тяжёлые ситуации, когда не можем получить должного результата месяцами. И здесь мы не отчаиваемся, стараемся работать с родителями детей, объясняя им, что необходимо запастись терпением и тогда всё получится благодаря совместным усилиям.

Мы стараемся по мере своей возможности принимать в свой центр всех, кому нужна наша помощь, поддержка. Двери центра открыты для всех, здесь развиваются, справляют праздники и живут полноценной жизнью.

— Лиза, несколько лет назад в вашей жизни произошёл крутой поворот, знаменательное событие. Вы вышли замуж, стали матерью. Не повлияло ли это на вашу карьеру, на вашу деятельность?

— Тяжело, конечно, заниматься и семьей, и любимым делом. Одно в любом случае страдает, но стараюсь комбинировать и совмещать. Например, дочку с собой забираю на работу, так мы может больше времени проводить вместе. Ну а супруг поддерживает и помогает.

— Хочется знать, какие качества вы цените в людях?

— Доброту и честность.

***

На этом наша беседа с Лизой Евлоевой завершилась. Она является настоящей героиней сегодняшнего дня, которая после преодоления всех жизненных препятствий, добилась поставленной цели.

Как говорится, жизнь — это спектакль. И неважно, сколько он длится. Главное — чтобы в конце были аплодисменты. Я думаю, моя героиня их заслуживает.

Раиса Олигова