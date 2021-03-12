Первые два доклада касались анализа наркоситуации в городе, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии. Начальник ОМВД России по Карабулаку Батыр Кузиков проинформировал присутствующих, что за прошлый год выявлено 16 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ, из них 6 относятся к категории «тяжкие». Также выявлено 68 административных правонарушений, связанных с хранением и употреблением наркотических средств. Общий вес изъятых наркотических средств составил 478,9 г, изъято сильнодействующих средств 634,8 г.

Врач-нарколог Карабулакской городской больницы Раиса Идигова сообщила, что на 25 февраля 2021 года на учёте состоит 96 человек, среди них 4 женщины. По возрастным параметрам они распределились следующим образом: до 18 лет — 2 чел., 20-40 лет — 89 чел., 60 и старше — 5 человек.

В следующей части собрания педагог-психолог карабулакской гимназии Зарема Татиева и социальный педагог средней школы № 4 Зухра Хамхоева представили отчёты о проводимой работе антинаркотической направленности в представляемых ими образовательных учреждениях. Эти меры нацелены на развитие правильного отношения к образу жизни, формирование негативного отношения к психоактивным веществам, борьбу с вредными привычками, выработку оптимального режима дня, сна и питания учащихся.

По результатам социально-психологического тестирования проводились беседы со школьниками на классных часах о разных зависимостях и способах противостояния их влиянию.

По итогам совещания было принято решение активизировать на всех уровнях деятельность по противодействию незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, в том числе признано целесообразным проведение совместной работы с общественным движением «Антилирика» по предупреждению и пресечению преступлений подобного рода.

В Ингушетии сегодня успешно действует волонтерское движение «Антилирика», которое борется с теневым оборотом сильнодействующих лекарств. Активисты отслеживают людей, которые употребляют психоактивные вещества не по медицинским показаниям, и передают данные о них в полицию и в семьи. Речь идет о прегабалине (противоэпилептический препарат «Лирика») и тропикамиде (входит в перечень жизненно необходимых препаратов).

Среди определённой части молодежи стало модным принимать различные психотропные таблетки и лекарства, не проходит и дня, как мы узнаём, что кто-то из знакомых, родственников или коллег по работе столкнулся с этим злом и потерял близкого человека. Особенно страшно, когда матери хоронят своих сыновей, ещё не до конца окрепших и успевших пожить.

Участники заседания договорились о создании рабочей группы из представителей центра реабилитации «Возрождение», Карабулакской городской больницы, молодёжного совета Карабулака, духовенства города по профилактике употребления наркотических и психотропных сильнодействующих веществ.