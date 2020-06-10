В Сунженском районе ураган повредил кровли десятков подворий и соцобъектов. Шквалистый ветер с ливнем и градом оставил без крыш ряд торговых объектов, повалил деревья и повредил линии электропередач. Значительные повреждения получило и здание Сунженской специальной коррекционной школы-интерната. Один из корпусов полностью лишился кровли, на другом крыша разрушена частично. Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Ингушетия совместно с местными добровольцами собрала группу оперативного реагирования из 10 человек и выехала на место.

— Сразу после урагана мы проводили мониторинг, где нужна помощь в первую очередь. Выяснилось, что здание коррекционной школы получило серьезные повреждения. Но мы не могли приступить к работе, так как ждали завершения деятельности комиссии по оценке ущерба, — рассказал участник «Молодежки ОНФ» Муслим Юсупов.

Ребята помогли разобрать обрушенную кровлю здания и складировали материалы в школьном дворе. В корпусе, который остался без кровли, расположены учебные классы со спецоборудованием для слабослышащих детей, а также библиотека. Ливневые воды повредили книги и мебель.

— К счастью, в момент урагана в школе никого не было. Дети из-за пандемии не учатся. Но зданию, конечно, потребуется серьезный ремонт. И прежде всего нам было необходимо разобрать поврежденные части крыши. Спасибо ребятам, они целый рабочий день провели у нас — разбирали кровлю в течение восьми часов. Одни бы мы, конечно, не справились, — отметила Фатима Оздоева, директор ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат — детский сад г. Сунжа».

Если руководству интерната понадобится помощь с вывозом разрушенных частей крыши, участники региональной команды готовы ее организовать.