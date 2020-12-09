«Калиматов в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню Героев Отечества, вручил памятный знак «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» председателю отделения «Российского союза ветеранов» в республике Магомеду Гелисханову», — отметил собеседник издания.

Кроме того, по словам сотрудника пресс-службы, памятной медалью «Ветеран боевых действий» он наградил Али Булгучева и Абуязита Шаухалова — участников контртеррористических операций на Северном Кавказе.

Акция прошла на Мемориале памяти и славы в Назрани, где на мраморных плитах увековечены имена представителей Ингушетии, оставивших свой героический след в истории республики и всей страны.

Во время церемонии Глава региона отметил, что примеры подвигов предков способствуют воспитанию духа нации, а сохранение памяти о них — обязанность нынешнего поколения, долг каждого жителя республики.

«Представители нашего народа участвовали во всех войнах, которые вела Россия с момента вхождения Ингушетии в состав государства. При этом многие наши земляки, проявляя мужество и героизм, удостаивались высоких воинских званий и наград. Воспитание достойных сынов и дочерей народа и Отечества на примере наших Героев — вот основная задача каждой семьи, каждого тейпа», — подчеркнул Калиматов.

В акции также приняли участие представители регионального отделения общероссийской организации ветеранов «Российский союз ветеранов», Герой России Абубакар Костоев, а также родственники павших защитников.

Напомним, с 2007 года 9 декабря отдают дань памяти героическим предкам, а также чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, РФ, Героев Труда Российской Федерации, а также кавалеров высших военных орденов.