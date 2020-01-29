Магомед любит снимать короткометражные фильмы и социальные ролики. Работа над фильмом с названием «Штурм» ежедневно начинается с раннего утра. Незамысловатая история двух друзей детства, в какой-то момент оказавшихся по разные стороны серьезной социальной проблемы, связанной с наркотиками, раскрывает весь драматизм пагубной привычки. Один из них — жертва этой привычки, другой — тот, кто борется с теми, кто эту привычку распространяет. Их встреча неизбежна, а вот чем она закончится, съемочная группа пока держит в секрете.

Получить средства на съемки фильма оказалось недостаточно. Первое время Магомед был занят подбором и обучением актеров, операторов, режиссера по монтажу. В съемках фильма также задействованы сотрудники отряда специального назначения «Гром». Это они чаще всех сталкиваются в своей работе с наркодилерами и пресекают их преступную деятельность.

— В работе над фильмом важна коллективная работа. Его качество зависит от того, как выставят свет, как снимут кадры, как все это смонтируют, и от многих других нюансов. Очень важна работа оператора, — говорит режиссер и автор фильма Магомед Барханоев.

С камерой у него работает Имран Даурбеков, и работой его он доволен.

— Кадр за кадром он пытается поймать самые удачные моменты, взять правильный ракурс, чтобы усилить впечатление от происходящего на экране, — рассказывает Барханоев.

Положительного героя в его фильме играет Шамиль Цечоев, сотрудник Постоянного представительства Ингушетии при Президенте РФ в Москве. Будучи главным специалистом в отделе молодежной политики и общественных связей, он не понаслышке знает о проблемах современной молодежи. Шамиль серьезно озадачен тем, что все еще не получается раз и навсегда искоренить губительное пристрастие к наркотикам, и наркодилеры каждый раз находят новые жертвы в среде молодежи.

— Наркотики постепенно уничтожают все хорошее в жизни и в личности молодых ребят, у них крадут их будущее. Но я уверен, что при правильном подходе к решению этой проблемы, при сильной воле и своевременном получении необходимой информации о наркотиках и последствиях их употребления, у молодежи можно сформировать правильное отношение к такого рода «развлечению», которое сродни самоубийству, — считает Шамиль Цечоев.

Антигероя фильма играет сотрудник Комитета по делам молодежи Илез Могушков. Он и ранее занимался этой проблемой, также снимал социальные ролики против распространения наркотиков и другие кинопроекты. Один из фильмов Илеза Могушкова называется «Мужество предков» — история ингушского народа ему тоже безмерно интересна.

Илез Могушков уверен, что такие фильмы являются хорошей профилактикой в борьбе против распространения наркотиков.

— Отдача от этого фильма со стороны молодежи обязательно будет, — уверен он.

Главный акцент в фильме сделан не на самих наркотиках, а на последствиях их употребления. Тот, кто решил «просто попробовать», не до конца понимает, что уже попал в зависимость, которая неизбежно разрушит его жизнь и жизни его родных и близких.

Фильм «Штурм» снят при поддержке Постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте РФ в Москве, Комитета молодежи Ингушетии и республиканской службы наркоконтроля. Его презентация состоится через несколько месяцев.