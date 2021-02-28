— Целью данного мероприятия стало информирование учащихся о проходящем на территории России рейтинговом голосовании на единой общероссийской платформе голосования по выбору общественных территорий в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», — рассказал газете «Ингушетия» Мусиев.

Он напомнил, что каждый гражданин, достигший 14 лет, может подать свой голос за территорию, благоустраиваемую в 2022 году. Благодаря этому у жителей появляется возможность влиять и самим выбирать, какие территории должны быть, в первую очередь, благоустроены в родном городе.