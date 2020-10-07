Хочу вам рассказать об удивительном докторе, нашем соотечественнике Амире Мержоеве, о котором впервые узнала, блуждая по сайтам интернета. Это был очень тёплый отзыв в адрес врача от бывшей пациентки Ольги Калининой.

«Я долго искала нейрохирурга, кто бы смог прооперировать мой редкий диагноз, — пишет она. — Заведующий отделением краевой нейрохирургии, светило и профессор, сказал мне: «За двадцать два года такой диагноз, как у вас, я встречал четырежды, один из них был летальный. Я не возьмусь».

Впереди меня ожидала парализация, отказ бульбарного (глотательного) рефлекса, переход на внутривенное питание. Ну, в общем, смерть. Я сутками тупо сидела в интернете, искала нейрохирурга. И нашла! Семьдесят операций в год с моим диагнозом. К нему приезжают люди со всего мира. Все операции успешны. Столько слов благодарности в отзывах! Дальше было проще. Узнала электронную почту и отправила свою диагностику.

Операция длилась двенадцать часов под микроскопом. Это такое напряжение и риск! Благодаря ему я жива и здорова. Зовут врача Амир Муратович Мержоев (Мереджи). Его золотые руки побеждают хворь и смерть. К тому же это нереально простой и хороший человек!»

Как оказалось, Амир Мержоев мой односельчанин. Родился он в 1979 году в селении Чермен (Базоркино) Пригородного района в большой и дружной семье, где помимо него было ещё пятеро сыновей и три дочери. Родители, простые труженики, смогли дать своим детям достойное воспитание и высшее образование. Все они сегодня благополучно устроены и живут своими семьями.

До известных печальных событий осени 1992 года семья Мержоевых проживала в этом селении, а потом они стали беженцами и обустроились в городе Карабулаке Республики Ингушетия, где и живут сегодня. Здесь же Амир Мержоев окончил школу. Дальше путь будущего врача лежал в соседнюю Кабардино-Балкарию, где в 1996 году он поступил в университет на факультет «лечебное дело», который успешно окончил в 2002 году.

С 2002 по 2003 год Амир Мержоев проходит интернатуру по специальности «хирургия» в Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования (ГОУ ДПО СПбМАПО) — в прошлом крупнейший центр последипломной подготовки медицинских специалистов, а также один из ведущих лечебно-диагностических центров страны.

С 2003 по 2005 год он проходит ординатуру по нейрохирургии в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте имени профессора А. Л. Поленова, первом научно-практическом нейрохирургическом институте в мире, крупнейшем центре высокотехнологичной нейрохирургической помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации, где проводились сложнейшие хирургические вмешательства (с 2014 года РНХИ им. проф. А. Л. Поленова является филиалом центра Алмазова). Здесь же он окончил аспирантуру по нейрохирургии и с 2005 года работал врачом-нейрохирургом.

С 2014 года Амир Мержоев — врач-нейрохирург, врач противоболевой терапии Многопрофильной клиники имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге. С 2019 года он старший научный сотрудник РНХИ имени профессора Поленова — филиала ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова».

В настоящее время Амир Муратович спинальный нейрохирург, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, врач-противоболевой терапии Многопрофильной клиники имени Пирогова в Санкт-Петербурге. Специалист по минимально-инвазивным эндоскопическим и микрохирургическим операциям на позвоночнике и интервенционному лечению хронической боли; хирургическому лечению аномалии Киари и сирингомиелии.

Амир Мержоев — член Ассоциации нейрохирургов России, член Европейской ассоциации нейрохирургов, член Всемирной ассоциации нейрохирургов.

За период своей врачебной деятельности Амир Мержоев не раз проводил мастер-классы по эндоскопической хирургии в Санкт-Петербурге, Москве, Ставрополе и других городах России. Также он принимал участие в различных конференциях, в том числе и онлайн, российского и международного уровня, где читал доклады, проводил мастер-классы и образовательные тренинги.

Амир Мержоев никогда не останавливался на достигнутом и повышал свою квалификацию по различным направлениям нейрохирургии. Это современные методы лечения хронической боли, дегенеративные заболевания позвоночника, хирургическое лечение пациентов с травмами и заболеваниями позвоночника, проблемы патологии позвоночника и спинного мозга, спинальная нейрохирургия и т. д.

«Моя философия в спинальной нейрохирургии, — пишет на своём сайте Амир Мержоев, — это выбор наименее инвазивных, минимально достаточных и наиболее эффективных методов лечения заболеваний позвоночника и хронической боли в спине в зависимости от стадии дегенеративного каскада у конкретного пациента».

В дополнении к сказанному хочется привезти для читателей несколько отзывов от благодарных пациентов в адрес Амира Мержоева.

«Хочу выразить большую благодарность замечательному доктору Амиру Муратовичу за высокопрофессиональную консультацию и чуткое отношение! Была на приеме в августе этого года. Доктор очень внимательно осмотрел меня. Сошлись на том, что пока стоит полечиться консервативно. Хочу пожелать доктору удачи и дальнейших успехов! Елена».

«Боли в спине и правой ноге не проходили ни на минуту. Дошло до того, что спала по два часа в сутки. Ничего не помогало. Мунуальщики с разной техникой массажа, неврологи с капельницами и иглоукалыванием, хирурги с блокадами — всё без результата. В интернете нашла информацию про клинику Пирогова и нейрохирурга Амира Муратовича. И просто поверила. Отправила снимки МРТ, сразу получила ответ о необходимости хирургического лечения. Далее со мной связалась администратор Валерия, и были быстро решены все организационные моменты. 17 июля этого года Амир Муратович провел мне эндоскопическое удаление грыжи. 18 июля я уехала домой без боли. Выражаю огромную благодарность Амиру Муратовичу за его профессионализм и немногословность! Его слова: «Не стоит переживать» — были для меня дороже золота. С уважением, Оксана Николаевна».

«В начале 2020 года после неудачного падения стали нарастать боли в левой ягодице. В итоге я попал к спинальному нейрохирургу Амиру Муратовичу. Так состоялось моё знакомство с врачом-нейрохирургом — волшебником. Состояние после операции не передать. Я спокойно хожу, сижу и лежу. Чувствую себя просто хорошо. Прекрасная клиника! Замечательный персонал! Амир Муратович, большое Вам спасибо за возвращение меня к жизни! Сергей Кокшаров».

«Хочу выразить искреннюю благодарность Амиру Муратовичу Мереджи за невероятный профессионализм и светлые человеческие качества! У меня диагностировали грыжу в поясничном отделе: ходить, стоять, лежать практически было невозможно, тянущие боли не давали жить! Операция прошла великолепно благодаря Амиру Муратовичу. Днем операция — вечером я уже спокойно ходил. На следующий день выписка и действительно новая жизнь без боли. Юрий Парамзин».

«Особую благодарность хочу выразить своему лечащему врачу — Амиру Муратовичу Мереджи за высокий профессионализм, который положил конец моим почти годовым походам к неврологам. Проведённая им операция — удаление грыжи поясничного отдела позвоночника, буквально поставила меня на ноги. Большое спасибо доктору с большим сердцем и золотыми руками!»

«Хочу оставить отзыв о докторе, нейрохирурге с большой буквы — Мереджи Амире Муратовиче, от лица своей мамы, которую он просто поставил на ноги. Мы с Алтайского края. Хотим, чтобы как можно больше людей узнали о таком докторе. Через час после операции мама встала с кровати и пошла сама. Амир Муратович предупредил нас о возможности рецидива, и, к сожалению, рецидив был. Повторная операция также прошла хорошо. Спасибо Вам, Амир Муратович, ещё тысячу раз! Низкий Вам поклон и всему отзывчивому и приветливому персоналу клиники Пирогова. Татьяна».

«Всем доброго времени суток! Меня зовут Шохин. Я из города Обнинска. Два месяца мучился от постоянной боли в спине и на левой ноге. Адская боль. 19 февраля меня оперировал доктор Амир Муратович. Сразу после операции я встал. Чудо! Амир Муратович, у Вас золотые руки! Спасибо Вам!»

«Мне уже довелось недавно написать отзыв об Амире Муратовиче, после операции на позвоночнике, о его таланте нейрохирурга, бескорыстии и человеческих качествах. Сегодня хочу отметить то, что я обычно называю «быстрый ум». Приехав к Амиру Муратовичу на блокаду по поводу фасеточного синдрома, пожаловалась на боль в икроножной мышце. Что называется «с ходу», он определил проблему: тромбоз глубоких вен. И всё подтвердилось! Большой респект Вам, доктор, за трудолюбие, сил Вам и здоровья. С уважением, Зоя Васильевна».

«Амир Муратович мгновенно поставил диагноз, проконсультировал. Операция прошла легко и быстро. Боль исчезла, спина выпрямилась. И вот, спустя три недели я уже выхожу на работу. И теперь всем говорю: «У вас проблемы? Идите к доктору Мереджи, он — волшебник!»

Пользуясь случаем, поздравляем всех врачей с их профессиональным праздником. Желаем, чтобы в их жизни было как можно больше светлых мгновений и радостей! Спасибо, что вы есть у нас. Мы надеемся на вас. Мы верим вам!