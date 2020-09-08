Безопасность

Дети и транспорт

У транспортных полицейских началась напряженная пора

0

Начало нового учебного года — это самое напряженное время для транспортных полицейских. В период с 1 по 10 сентября на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дети и транспорт».

«Мероприятие направлено на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел на транспорте по профилактике детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте», — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

По его словам, задачи мероприятия — это профилактика детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, проведение в образовательных учреждениях, в том числе прилегающих к железной дороге, бесед и лекций по разъяснению правил поведения на объектах транспорта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобекском районе прошел час истории для школьников, посвященный Бородинской битве
Миннац Ингушетии приглашает школьников к участию в конкурсе детских рисунков «Да миру, нет террору»
Национальная библиотека Ингушетии приглашает на правовой час «Терроризм не имеет лица»
Продлен срок подачи документов в учебные заведения искусств Ингушетии
Библиотекарей Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение»
В Ингушетии 32 пациента с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
Банк России выпустил мобильное приложение «ЦБ онлайн»
УФАС Ингушетии приглашает всех желающих принять участие в семинаре-совещании «Конкуренция в период пандемии»
Ингушские депутаты заслушают на внеочередном заседании начальника ГИБДД о ситуации на дорогах
Лучшее в короткометражном кино: онлайн-кинотеатр МТС ТВ эксклюзивно показывает конкурсные фильмы Фестиваля уличного кино
Владельцы 20 торговых точек и общепитов в Назрани привлечены к ответственности за нарушение противоэпидемических мер

Главное

Яндекс.Метрика

 