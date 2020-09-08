«Мероприятие направлено на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел на транспорте по профилактике детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте», — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

По его словам, задачи мероприятия — это профилактика детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, проведение в образовательных учреждениях, в том числе прилегающих к железной дороге, бесед и лекций по разъяснению правил поведения на объектах транспорта.