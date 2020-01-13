На учебных местах участники комплексного мероприятия изучили основные требования безопасности при обращении с оружием, взрывчатыми, горюче-смазочными веществами и электрооборудованием, проанализировали способы оказания доврачебной помощи в различных ситуациях, освежили в памяти правила дорожного движения.

Начальник штаба — заместитель начальника управления полковник Антон Зуев, обращаясь к сотрудникам и военнослужащим, отметил значимость повышения профессиональных знаний и умений для выполнения поставленных задач, необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности. Он акцентировал внимание личного состава на требовании исключить аварийность на служебном и личном автотранспорте, призвал военнослужащих беречь себя и своих подчиненных при выполнении служебно-боевых задач.

Добавим, что зимний период обучения завершится контрольной проверкой всего личного состава в мае текущего года.