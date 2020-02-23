Инициатором республиканской акции выступил комитет содействия поиску заложников и без вести пропавших. В мероприятии приняли участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов, спикер парламента Магамет Яндиев, сенаторы Белан Хамчиев и Мухарбек Барахоев, депутат Госдумы Юшаа Газгиреев, представители правительства, духовенства, общественных организаций и молодежных движений, те, кто на себе испытал тяготы депортации.

«Когда наступает этот день, каждый год мы с комом в горле начинаем говорить об этом, переосмысливать прожитую жизнь, вспоминать те рассказы наших дедов, старших родственников. Это самая сильная боль, которая, наверное, останется в поколениях, трагическая боль. Я сегодня рад видеть здесь наших уважаемых старших. Хорошо, что вы нашли время прийти. У каждого из нас есть воспоминания, фотографии тех лет, хранящиеся в любом доме. Из рассказов своих родных близких, других наших земляков знаю. Была такая трагедия, люди были настолько сплоченные, вместе работали, 20 человек вместе собирались за столом, кушали вместе, совершали коллективные молитвы, эта сила в нашем ингушском народе. Конкретно если говорить, мы не забыли свой язык, наоборот будем его усовершенствовать и улучшать, мы не забыли свои обычаи традиции. Мы так глубоко ингуши корнями в земле, мы останемся ими на века, пока мы живы и здоровы. Нас не сломить никак», — сказал Калиматов в своем выступлении.

Глава республики отметил, что люди старались накормить детей, выучить их. Были случаи, когда даже при высылке, как ему рассказывала тетя, к ним домой приходили те же солдаты и предупреждали, чтобы взяли с собой все необходимое, еду и теплую одежду.

«Тот цинизм, что это произошло 23 февраля, накладывает еще большую на нас ответственность. Потому что в это же время наши отцы, братья деды находились на фронтах, более 20 тыс. человек воевали. Из них более 6 тыс. погибли. Офицерам, солдатам, которые находились в окопах, погибали было сложно допустить мысль, чтобы так с их родными поступили. Они мужественно выдержали и это. Мы вернулись и нам надо жить дальше, дальше лучше, не забывая никогда, что с нашим народом произошло. Но надо понимать, что сегодня, я просто для себя поинтересовался, у нас около семи тыс. человек находятся в рядах российской армии, нашей армии, у нас действующих шесть генералов, три генерала в запасе, полковников и подполковников, рядовых. Они несут службу, защищая Отечество, Россию. Поэтому, помня все, что произошло, мы не должны допустить больше этого никогда, своим созидательным трудом, своей ответственностью перед соседом, перед селом, городом и республикой, чтобы двигались вперед в единстве и сплоченности», — отметил Калиматов.

Насильственное выселение ингушей по приказу Сталина вошло в историю Ингушетии как одна из самых страшных трагических дат.

Участники памятного митинга отмечали, что, несмотря на невыносимые испытания, ингуши сохранили язык, культуру, веру, вернулись в родные места и имеют возможность созидать. Говорилось и о том, что ингушский народ преодолел трудности и лишения благодаря стойкости, взаимовыручке, бескорыстной помощи проживавших в Казахстане русских, казахов, киргизов.

К годовщине депортации ингушского народа на территории мемориального комплекса ранее установлен автомобиль «Победа» в память об ингушах, которые на личных транспортных средствах вывозили соотечественников из Казахстана на Кавказ.

В эти дни проводятся встречи с тем, кто побывал в ссылке, в рамках благотворительности власти организовали раздачу малоимущим продуктовых наборов. В домах культуры проходят театрализованные постановки и выставки.

В 2014 году к 70-летию депортации ингушского народа на территории Мемориала памяти и славы был установлен экспонат — поезд времен депортации ингушей в 1944 году. Паровоз серии Л-2046 и вагон-теплушка были точными копиями поездов, в которых осуществлялась насильственная перевозка депортируемых народов. Рядом установлены два монумента с указанием дат «1944» и «1957», символизирующих год высылки ингушского народа и год возвращения на Родину.

В ходе памятного мероприятия старейшины сел, представители духовенства совершили коллективную молитву по погибшим на войне и в результате сталинской депортации 76 лет назад.

23 февраля 2020 года исполнилось 76 лет со дня депортации ингушского и чеченского народов. Тогда в один день 91 тыс. 250 ингушей были высланы в Казахстан и Среднюю Азию по ложному обвинению в «измене Родине». В ссылке от голода, холода и болезней погибла почти половина населения. Как и ингушский народ, тотальной депортации были подвергнуты многие другие северокавказские народы. Жертвами тоталитаризма стали более 3,5 млн человек, представители более 60 национальностей.

По данным мемориального комплекса жертвам репрессий республики, депортация охватила также ингушей и чеченцев, уволенных из рядов Красной Армии (после февраля 1944 г.). По фронтам были изданы специальные приказы. Всего, по данным ОСП НКВД СССР, среди отозванных с фронта и подлежащих выселению было около 9 тысяч военнослужащих (8894, в том числе, 710 офицеров и 1696 сержантов). Все они были депортированы к местам основного расселения контингентов ингушей и чеченцев. Их положение было особенно унизительным, вчерашние герои, защитники Родины, сорванные с фронтов, в один миг были превращены во врагов народа. В первые годы ссылки, неприспособленные к новым климатическим условиям, без средств к существованию, спецпереселенцы тысячами умирали от голода и болезней. По некоторым данным, от 29 до 40% от общего количества выселенных людей, погибли. Условия, в которых жили ссыльные, были ужасными. Каждый день ингуши ждали весть о том, что могут вернуться домой.

В музее мемориального комплекса жертвам репрессий в воскресенье проводится презентация выставки по итогам прошедшего конкурса на лучшее произведение изобразительного искусства по теме депортации ингушей в Казахстан и Среднюю Азию «Дорога длиною в 13 лет». В рамках мероприятия будут оглашены итоги конкурса, а также будут награждены авторы работ, занявшие призовые места.