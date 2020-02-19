Концерт

Позитивные эмоции

Творческие коллективы Росгвардии дали концерт в Ингушетии

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В рамках года Памяти и Славы и Всероссийской патриотической акции «Пока сердца для чести живы», под патронажем республиканского Минкультуры и Управления Росгвардии по Ингушетии, на сцене муниципального дворца культуры Назрани состоялся большой праздничный концерт Ансамбля песни и пляски и военного оркестра штаба Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Под руководством заслуженного артиста Республики Ингушетия, заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики, лауреата премии МВД России в области искусства подполковника Василия Бурмистрова, известный творческий коллектив представил зрителям концертную программу, направленную, в первую очередь, на военно-патриотическое воспитание молодежи.

В мероприятии приняли участие представители местных властей, военнослужащие и сотрудники Росгвардии и члены их семей, дети общеобразовательных школ региона, а также жители и гости республики.

В программу концерта вошли патриотические, инструментальные и танцевальные композиции, песни военных лет, вальсы, танго, фокстрот и попурри кавказских мелодий.

— Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии демонстрирует свое творчество в Ингушетии не в первый раз, — поделился впечатлениями с «Ингушетией» заместитель начальника управления полковник Башир Алимов.- Однако каждый раз его выступление очень тепло встречаются публикой. Хотелось бы поблагодарить коллектив ансамбля и военного оркестра за высокое исполнительское мастерство, профессиональное творчество и подаренные позитивные эмоции.

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