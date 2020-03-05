Ответ: Условия осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации определены статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при наличии разрешения на работу или патента.

Одной из категорий, на которые не распространяется указанный порядок, являются иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, т. е. получившие в РФ вид на жительство. Таким образом, закон, в частности, подпункт 1 пункта 4 статьи 13, освобождает Вас от получения разрешения на работу.

На вопросы читателя отвечает юрист

Шамина Нелля Олеговна

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