— В ходе оперативно-профилактических мероприятий в Назрани правоохранительными органами были выявлены факты нарушения троими гражданами Узбекистана режима пребывания на территории Российской Федерации, — пояснил он. — Граждане Узбекистана уклонялись от исполнения административного наказания в виде выдворения за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из страны.

Суд признал данных граждан виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ, и вынес постановления о взыскании с каждого штрафа в размере 3 тыс. рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

Судебные приставы Управления ФССП России по Республике Ингушетия в отношении нарушителей миграционного закона возбудили исполнительные производства. После подготовки всех необходимых документов в соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя о препровождении иностранных граждан до пункта пропуска, судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов г. Магас нелегальные мигранты доставлены до контрольно-пропускного пункта «Краснодар — Пашковский», где переданы представителям пограничной службы.