По данным исследования, 93% опрошенных отметили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, 7% считают, что нужно сделать прививки от коронавируса обязательными. 24% респондентов хотели бы сделать прививку вакциной российского производства, 13% — зарубежной вакциной. 63% участников опроса заявили, что не важно, где была произведена вакцина, важна ее эффективность.

Добавим, что во всероссийском онлайн-опросе участвовали около 20 тысяч человек.