Коронавирус

Еще не готовы

Три четверти россиян не хотят делать прививку от коронавируса

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Три четверти россиян (73%) не готовы делать прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса «Единой России». Тем не менее, 23% опрошенных готовы пройти вакцинацию, а 4% респондентов заявили, что уже переболели коронавирусом и им это не нужно.

По данным исследования, 93% опрошенных отметили, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, 7% считают, что нужно сделать прививки от коронавируса обязательными. 24% респондентов хотели бы сделать прививку вакциной российского производства, 13% — зарубежной вакциной. 63% участников опроса заявили, что не важно, где была произведена вакцина, важна ее эффективность.

Добавим, что во всероссийском онлайн-опросе участвовали около 20 тысяч человек.

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