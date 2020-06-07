— Мероприятие направлено на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел на транспорте по профилактике детского травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железной дороге — рассказал «Ингушетии» инспектор отдела по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Рахман Ахильгов. — Кроме того, в задачи мероприятия входит и активизация разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений, прежде всего, расположенных рядом с железной дорогой.

Ахильгов отметил, что в ходе бесед и лекций с ребятами, основной акцент делается на внушение им правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, недопущение противоправных действий, которые могут иметь трагические последствия.