Цель продолжительного рейда правоохранительных органов — предотвращение несанкционированной торговли на объектах железнодорожного транспорта.

— Речь идет о пресечении незаконной реализации алкоголя, табачной продукции, контрафактных товаров, некачественных продуктов питания на объектах транспортной инфраструктуры, — сообщил газете «Ингушетия» инспектор отдела по исполнению административного законодательства лейтенант полиции Умар Яндиев. — Добавлю, что мероприятие проводится сотрудниками линейного отдела совместно с представителями иных государственных органов, контролирующих соблюдение правил торговли на железнодорожном транспорте.