— Данное мероприятие было направлено на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, формирование у них позитивного правосознания, а также установление доверия и контактов между сотрудниками полиции и подростками, — пояснил собеседник газеты.

Его цель — пресечение и выявление различных видов транспортных правонарушений, случаев хулиганства и вандализма на объектах обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте.