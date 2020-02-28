Формируя позитивное правосознание
Транспортные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок»
В период с 25 по 28 февраля в зоне оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Об этом «Ингушетии» сообщил инспектор отдела по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Рахман Ахильгов.
— Данное мероприятие было направлено на предупреждение противоправного поведения несовершеннолетних, формирование у них позитивного правосознания, а также установление доверия и контактов между сотрудниками полиции и подростками, — пояснил собеседник газеты.
Его цель — пресечение и выявление различных видов транспортных правонарушений, случаев хулиганства и вандализма на объектах обслуживания Назрановского ЛО МВД России на транспорте.