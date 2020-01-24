Студенческий десант

Транспортные полицейские пообщались с учащимися колледжа

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Вчера сотрудники Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте встретились с учащимися Назрановского политехнического колледжа. Визит гостей проходил в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант».

— Мы проинформировали учащихся учебного заведения о правилах вступления в добровольные народные дружины и их работе, — рассказал «Ингушетии» заместитель начальника полиции по ООП (охраны общественного порядка) Назрановского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Абу-Муслим Часыгов.

— Кроме того, с ребятами была проведена беседа о правилах поведения граждан на объектах транспортной инфраструктуры с целью предупреждения и выявления различных видов транспортных правонарушений.

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