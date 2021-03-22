Профилактика

Вдали от «зацеперов»

Транспортные полицейские Ингушетии проводят профилактическую акцию «Подросток на пути»

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В период с 17 по 28 марта на участке оперативного обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте проходит профилактическая акция «Подросток на пути».

— Акция направлена на профилактику транспортных правонарушений с участием несовершеннолетних, создающих угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта, — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

— Еще одна ее задача — профилактика детского травматизма. К счастью, фактов вмешательства в безопасную работу железнодорожного транспорта со стороны малолетних нарушителей, называющих себя «граффистами» и «зацеперами», пока что нет.

Собеседник особо отметил, что в Ингушетии опасная забава вышеупомянутых юных хулиганов, просто отсутствуют как явление.

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