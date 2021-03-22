— Акция направлена на профилактику транспортных правонарушений с участием несовершеннолетних, создающих угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта, — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

— Еще одна ее задача — профилактика детского травматизма. К счастью, фактов вмешательства в безопасную работу железнодорожного транспорта со стороны малолетних нарушителей, называющих себя «граффистами» и «зацеперами», пока что нет.

Собеседник особо отметил, что в Ингушетии опасная забава вышеупомянутых юных хулиганов, просто отсутствуют как явление.