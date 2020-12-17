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Упреждая беду

Транспортные полицейские Ингушетии проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»

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В зоне обслуживания Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте продолжается начавшееся 14 декабря оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», которое завершится 18 декабря. Цель мероприятия — предупреждение действий, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте, травматизма граждан, в том числе несовершеннолетних.

— Сотрудники нашего отдела в рамках мероприятия, к примеру, провели беседы с учащимися расположенных вблизи железной дороги школ, — рассказал газете «Ингушетия» врио инспектора по делам несовершеннолетних отдела, старший лейтенант полиции Магомед Арчаков. — Ребятам мы рассказали об основных правилах дорожного движения, особое внимание школьников заострили на том, что перед началом перехода проезжей части необходимо исключить все отвлекающие факторы, а именно разговоры с друзьями, переписку в телефоне.

По его словам, особый интерес у ребят вызвала тема использования светоотражающих элементов. Кроме того, говорили и о возможных последствиях «опасных игр» на объектах железнодорожного транспорта, в том числе о различных случаях травматизма.

Затем ребята приняли участие в викторине, отгадывали загадки, играли в игру «Светофор», разбирали «дорожные ловушки».

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