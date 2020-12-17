— Сотрудники нашего отдела в рамках мероприятия, к примеру, провели беседы с учащимися расположенных вблизи железной дороги школ, — рассказал газете «Ингушетия» врио инспектора по делам несовершеннолетних отдела, старший лейтенант полиции Магомед Арчаков. — Ребятам мы рассказали об основных правилах дорожного движения, особое внимание школьников заострили на том, что перед началом перехода проезжей части необходимо исключить все отвлекающие факторы, а именно разговоры с друзьями, переписку в телефоне.

По его словам, особый интерес у ребят вызвала тема использования светоотражающих элементов. Кроме того, говорили и о возможных последствиях «опасных игр» на объектах железнодорожного транспорта, в том числе о различных случаях травматизма.

Затем ребята приняли участие в викторине, отгадывали загадки, играли в игру «Светофор», разбирали «дорожные ловушки».