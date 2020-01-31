Время не все лечит
«Торг» вокруг 11 статьи Конституции Ингушетии не уместен!
В социальных сетях распространяется видео — выступление на заседании Общественной палаты России члена совета старейшин этой организации Владимира Лагкуева из Северной Осетии. Ничего нового для нас он, конечно, не сказал, но оставить без комментариев это выступление тоже считаю нельзя, поскольку он говорил это уважаемым людям со всей страны.
Итак, «мудрый» старейшина Лагкуев такой «озабоченный» и «встревоженный» оказался. Поблагодарил Президента России за то, что «дал места» бывшим главам Ингушетии, которые якобы вынуждены были уйти из-за одной статьи в нашей Конституции. Он не стал озвучивать, о какой именно статье идет речь. Даже ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация, — ред.) «подтянул», заметив, что Северная Осетия — форпост России, «самая южная республика».
Раз Лагкуев «постеснялся» на всю страну озвучить, о какой статье идет речь, я приведу ее здесь полностью.
Статья 11 Конституции Ингушетии гласит: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия — важнейшая задача государства».
Где здесь криминал, провокация, призывы к войне или еще что-то?
Вот мне интересно: те, кто сидели и слушали Лагкуева, они действительно верили во все, что он говорил? Возможно. Ведь он напомнил о 17 терактах на территории Северной Осетии за последние 25 лет, трагедии в Беслане и так далее, и намекал, откуда исходит зло. Но, на мой взгляд, есть здесь и другое объяснение: представители Общественной палаты России просто не совсем в курсе, о чем идет речь. Для них даже несколько удивительно: что это так ингуши уцепились за этот Пригородный район — клочок земли, когда страна такая необъятная?
Попробую объяснить на простом примере, чуть ниже. Вначале еще немного о речи сильно «озабоченного» Лагкуева. Он напомнил, что Северная Осетия — многонациональная республика, жители которой «никогда против государства и власти не действовали». Только вот забыл, что именно по национальному признаку ингушей два раза вынуждали покидать свои родовые села в Пригородном районе, применяя силу. Повторю еще раз — «свои родовые села»!
В 1944 году Сталин постарался стереть с лица земли наш народ. Ингушей поголовно депортировали зимой в Казахстан и Среднюю Азию. А уже в демократической России в 1992 году «ястребы войны» устроили провокацию, назвав все это «осетино-ингушским конфликтом», хотя речь идет об этнической чистке — изгнании более 60 тысяч человек по национальному признаку.
А теперь обещанный выше простой пример. Уважаемые представители Общественной палаты России, пусть каждый из вас представит себе такую ситуацию: вас по надуманному обвинению задерживает участковый и определяет в КПЗ. Вы в течение трех или четырех дней доказываете свою невиновность, приезжаете к себе домой, а там поселился какой-то человек и сменил дверной замок. Он показывает вам поддельные документы и категорически отказывается вас впускать. Вы обращаетесь в суд. Судья вам сочувствует, но аргументы занявшего ваш дом и поддержавшего его участкового перевешивают.
Вы с этим смиритесь? Неужели вы не сделаете себе на сердце зарубку — не забывать, предпринять все законные меры, сыну завещать, если у вас ничего не получиться?
Ведь мы же (представители старшего и среднего поколения) помним, как после перестройки потомки русских князей начали возвращать себе дома и усадьбы, которые у их дедов и прадедов забрала советская власть!
Это — Кавказ, а Пригородный район, и в частности — селение Ангушт (ныне именуемое Тарское), — это колыбель ингушей. Вот о чем представители Северной Осетии все время «забывают». Как не хотят вспоминать и о том, что достался он им «благодаря» сталинскому произволу и беззаконию, режиму который признан в нашей стране преступным на государственном уровне.
Речь идет не о «кусочке земли», а о малой родине. Пусть Лагкуев и подобные ему «мирные люди» не тешат себя иллюзиями.
Время не все лечит!