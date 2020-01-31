Итак, «мудрый» старейшина Лагкуев такой «озабоченный» и «встревоженный» оказался. Поблагодарил Президента России за то, что «дал места» бывшим главам Ингушетии, которые якобы вынуждены были уйти из-за одной статьи в нашей Конституции. Он не стал озвучивать, о какой именно статье идет речь. Даже ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация, — ред.) «подтянул», заметив, что Северная Осетия — форпост России, «самая южная республика».

Раз Лагкуев «постеснялся» на всю страну озвучить, о какой статье идет речь, я приведу ее здесь полностью.

Статья 11 Конституции Ингушетии гласит: «Возвращение политическими средствами незаконно отторгнутой у Ингушетии территории и сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия — важнейшая задача государства».

Где здесь криминал, провокация, призывы к войне или еще что-то?

Вот мне интересно: те, кто сидели и слушали Лагкуева, они действительно верили во все, что он говорил? Возможно. Ведь он напомнил о 17 терактах на территории Северной Осетии за последние 25 лет, трагедии в Беслане и так далее, и намекал, откуда исходит зло. Но, на мой взгляд, есть здесь и другое объяснение: представители Общественной палаты России просто не совсем в курсе, о чем идет речь. Для них даже несколько удивительно: что это так ингуши уцепились за этот Пригородный район — клочок земли, когда страна такая необъятная?

Попробую объяснить на простом примере, чуть ниже. Вначале еще немного о речи сильно «озабоченного» Лагкуева. Он напомнил, что Северная Осетия — многонациональная республика, жители которой «никогда против государства и власти не действовали». Только вот забыл, что именно по национальному признаку ингушей два раза вынуждали покидать свои родовые села в Пригородном районе, применяя силу. Повторю еще раз — «свои родовые села»!

В 1944 году Сталин постарался стереть с лица земли наш народ. Ингушей поголовно депортировали зимой в Казахстан и Среднюю Азию. А уже в демократической России в 1992 году «ястребы войны» устроили провокацию, назвав все это «осетино-ингушским конфликтом», хотя речь идет об этнической чистке — изгнании более 60 тысяч человек по национальному признаку.

А теперь обещанный выше простой пример. Уважаемые представители Общественной палаты России, пусть каждый из вас представит себе такую ситуацию: вас по надуманному обвинению задерживает участковый и определяет в КПЗ. Вы в течение трех или четырех дней доказываете свою невиновность, приезжаете к себе домой, а там поселился какой-то человек и сменил дверной замок. Он показывает вам поддельные документы и категорически отказывается вас впускать. Вы обращаетесь в суд. Судья вам сочувствует, но аргументы занявшего ваш дом и поддержавшего его участкового перевешивают.

Вы с этим смиритесь? Неужели вы не сделаете себе на сердце зарубку — не забывать, предпринять все законные меры, сыну завещать, если у вас ничего не получиться?

Ведь мы же (представители старшего и среднего поколения) помним, как после перестройки потомки русских князей начали возвращать себе дома и усадьбы, которые у их дедов и прадедов забрала советская власть!

Это — Кавказ, а Пригородный район, и в частности — селение Ангушт (ныне именуемое Тарское), — это колыбель ингушей. Вот о чем представители Северной Осетии все время «забывают». Как не хотят вспоминать и о том, что достался он им «благодаря» сталинскому произволу и беззаконию, режиму который признан в нашей стране преступным на государственном уровне.

Речь идет не о «кусочке земли», а о малой родине. Пусть Лагкуев и подобные ему «мирные люди» не тешат себя иллюзиями.

Время не все лечит!