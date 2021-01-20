Ступени роста
Территориальный отдел Госавтодорнадзора по Ингушетии занял первое место по СКФО
По итогам работы территориальных отделов Госавтодорнадзора МТУ Ространснадзора по СКФО за 2020 год отдел Госавтодорнадзора по Республике Ингушетия занял первое место. И это, несомненно, заслуга небольшого, но очень спаянного и трудолюбивого коллектива под руководством Исы Гиреева — заместителя начальника Управления территориального отдела госавтодорнадзора.
— Иса Хизирович, это, безусловно, успех, с чем мы Вас и поздравляем! Хотелось бы узнать, чем, в основном, занимается ваш отдел, и какие функции на него возложены?
— Спасибо за поздравления. Что касается нашей работы, то отдел занимается проведением плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия. Должен сразу заметить, что в апреле текущего года одна проверка была исключена из плана проведения плановых проверок на основании п. 3 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 за № 438. Информация же обо всех проведенных отделом проверках с указанием выявленных нарушений и сведений о выданных предписаниях занесена в ФГИС «Единый реестр проверок».
Государственному контролю со стороны Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Ингушетии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу в сфере транспорта подлежит деятельность более 186 хозяйствующих субъектов.
Отмечу, что 156 из них имеют лицензии на право осуществления перевозок пассажиров автобусами, 12 имеют удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок, 2 подали уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности по перевозке грузов автотранспортом.
Также в 2020 году выдано 14 лицензий, 2 удостоверения допуска к осуществлению международных перевозок, специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов в 2019 и 2020 году не осуществлялось. Между тем свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, выдано — 232, тогда как в 2019 их было 203.
— Кто отвечает за безопасность дорожного движения и с чем связано снижение количества проверок?
— За отчетный период аттестовано 13 должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения. В 2019 году их зарегистрировано 126. И те, и другие аттестацию прошли успешно.
Всего за 12 месяцев 2020 года Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия в сфере транспорта было проведено 0 плановых и 22 внеплановых проверки (в 2019 г., соответственно, 0 и 158).
Снижение же количества проверок обусловлено введенными Правительством РФ ограничениями на их проведение в 2020 году в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Кроме указанных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с установленными требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проведено 27 проверок органов местного самоуправления (в 2019 г. — 22, рост 22%), в ходе которых было выявлено 82 нарушения (в 2019 г. — 177, снижение 53%), выдано 15 предписаний (в 2019 г. — 22, снижение 31%).
Учитывая необходимость поддержания вопросов безопасности автомобильных перевозок на необходимом уровне, в условиях снижения количества проверок хозяйствующих субъектов, деятельность управления была направлена на проведение рейдовых мероприятий, которые позволили достичь более значимых результатов по сравнению с 2019 годом.
— Сколько рейдовых мероприятий проведено вашим отделом за прошлый год?
— За отчетный период нами проведено 229 рейдовых мероприятий по осмотру транспортных средств на линии (в 2019 г. — 210, рост 9%), в результате которых инспекторами проверено 1569 транспортных средств (в 2019 г. — 930, рост 68%), выявлено 719 нарушений установленных требований (в 2019 г. — 595, рост 21%), вынесено 538 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности (в 2019 г. — 364, рост 48%).
В рамках дорожного надзора в отчетном периоде проведено четыре обследования участка федеральной автомобильной дороги, расположенного на нашей территории, проведено 6 проверок хозяйствующих субъектов. По выявленным нарушениям составлено 7 протоколов об административных правонарушениях (в 2019 г. — 4, рост 75%).
— Какие меры воздействия предусмотрены за нарушения?
— Вынесено 7 постановлений по делу об административных правонарушениях с привлечением нарушителей к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 40,9 тыс. руб. (в 2019 г. — 40,0 тыс. руб., рост 2%). В рамках весового и транспортного контроля отделом в 2020 году вынесено 34 постановления (в 2019 г. — 13, рост 61%). Сумма наложенных штрафов составила 72 тыс. рублей (в 2019 г. — 98 тыс. руб., снижение 26%).
Всего за отчетный период, Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия в сфере транспорта возбуждено 721 дело об административных нарушениях (в 2019 г. — 540, рост 33%), вынесено 694 постановления (решения) о привлечении к административной ответственности (в 2019 г. — 500, рост 39%). Сумма наложенных штрафов составила 1405 тыс. руб. (в 2019 г. — 2002,9 тыс. руб.).
Взыскано штрафов на сумму 1064 тыс. рублей (в 2019 г. — 955 тыс. руб., рост 11%). И, пожалуй, самое главное — за 2020 год дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей лицензируемого автотранспорта, не зарегистрировано (в 2019 г. — 0).
— Успехов вам и в этом году.
— Спасибо.