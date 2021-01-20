— Иса Хизирович, это, безусловно, успех, с чем мы Вас и поздравляем! Хотелось бы узнать, чем, в основном, занимается ваш отдел, и какие функции на него возложены?

— Спасибо за поздравления. Что касается нашей работы, то отдел занимается проведением плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия. Должен сразу заметить, что в апреле текущего года одна проверка была исключена из плана проведения плановых проверок на основании п. 3 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 за № 438. Информация же обо всех проведенных отделом проверках с указанием выявленных нарушений и сведений о выданных предписаниях занесена в ФГИС «Единый реестр проверок».

Государственному контролю со стороны Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Ингушетии Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу в сфере транспорта подлежит деятельность более 186 хозяйствующих субъектов.

Отмечу, что 156 из них имеют лицензии на право осуществления перевозок пассажиров автобусами, 12 имеют удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок, 2 подали уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности по перевозке грузов автотранспортом.

Также в 2020 году выдано 14 лицензий, 2 удостоверения допуска к осуществлению международных перевозок, специальных разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок опасных грузов в 2019 и 2020 году не осуществлялось. Между тем свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, выдано — 232, тогда как в 2019 их было 203.

— Кто отвечает за безопасность дорожного движения и с чем связано снижение количества проверок?

— За отчетный период аттестовано 13 должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения. В 2019 году их зарегистрировано 126. И те, и другие аттестацию прошли успешно.

Всего за 12 месяцев 2020 года Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия в сфере транспорта было проведено 0 плановых и 22 внеплановых проверки (в 2019 г., соответственно, 0 и 158).

Снижение же количества проверок обусловлено введенными Правительством РФ ограничениями на их проведение в 2020 году в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Кроме указанных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с установленными требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проведено 27 проверок органов местного самоуправления (в 2019 г. — 22, рост 22%), в ходе которых было выявлено 82 нарушения (в 2019 г. — 177, снижение 53%), выдано 15 предписаний (в 2019 г. — 22, снижение 31%).

Учитывая необходимость поддержания вопросов безопасности автомобильных перевозок на необходимом уровне, в условиях снижения количества проверок хозяйствующих субъектов, деятельность управления была направлена на проведение рейдовых мероприятий, которые позволили достичь более значимых результатов по сравнению с 2019 годом.

— Сколько рейдовых мероприятий проведено вашим отделом за прошлый год?

— За отчетный период нами проведено 229 рейдовых мероприятий по осмотру транспортных средств на линии (в 2019 г. — 210, рост 9%), в результате которых инспекторами проверено 1569 транспортных средств (в 2019 г. — 930, рост 68%), выявлено 719 нарушений установленных требований (в 2019 г. — 595, рост 21%), вынесено 538 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности (в 2019 г. — 364, рост 48%).

В рамках дорожного надзора в отчетном периоде проведено четыре обследования участка федеральной автомобильной дороги, расположенного на нашей территории, проведено 6 проверок хозяйствующих субъектов. По выявленным нарушениям составлено 7 протоколов об административных правонарушениях (в 2019 г. — 4, рост 75%).

— Какие меры воздействия предусмотрены за нарушения?

— Вынесено 7 постановлений по делу об административных правонарушениях с привлечением нарушителей к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 40,9 тыс. руб. (в 2019 г. — 40,0 тыс. руб., рост 2%). В рамках весового и транспортного контроля отделом в 2020 году вынесено 34 постановления (в 2019 г. — 13, рост 61%). Сумма наложенных штрафов составила 72 тыс. рублей (в 2019 г. — 98 тыс. руб., снижение 26%).

Всего за отчетный период, Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Республике Ингушетия в сфере транспорта возбуждено 721 дело об административных нарушениях (в 2019 г. — 540, рост 33%), вынесено 694 постановления (решения) о привлечении к административной ответственности (в 2019 г. — 500, рост 39%). Сумма наложенных штрафов составила 1405 тыс. руб. (в 2019 г. — 2002,9 тыс. руб.).

Взыскано штрафов на сумму 1064 тыс. рублей (в 2019 г. — 955 тыс. руб., рост 11%). И, пожалуй, самое главное — за 2020 год дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей лицензируемого автотранспорта, не зарегистрировано (в 2019 г. — 0).

— Успехов вам и в этом году.

— Спасибо.