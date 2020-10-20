Тамара Атигова уже двенадцать лет разносит корреспонденцию по улицам родного Гамурзиевского административного округа города Назрани. Это сегодня у нас появились телефоны, смартфоны, интернет, а в недалёком прошлом почтальоны были связующей нитью между родными и близкими людьми, между малыми и большими расстояниями. От них ждали газетные новости, письма от детей, разъехавшихся в поисках счастья, весточку из армии, поздравительные открытки на праздники и т. д. Но даже сегодня, когда цивилизация шагнула далеко вперёд, почта не потеряла своей актуальности. Почтальоны по-прежнему востребованы и пользуются уважением у жителей.

«У нашей дорогой и любимой почтальонши Тамарочки, как мы её любезно называем, 21 октября день рождения, — пишут жители АО Гамурзиевский. — Дата, конечно же, не юбилейная, но уж очень хочется, чтобы на страницах газеты «Ингушетия» Тамара увидела поздравительное слово в свой адрес с самыми добрыми пожеланиями от благодарных жителей».

Тамара Атигова, как о ней говорят её подопечные, действительно располагает к себе простотой, открытостью и добротой. Двенадцать лет изо дня в день, кроме выходных и праздничных, исходила она один и тот же маршрут пешком, с сумкой на ремне, заходя практически в каждый двор. Работа хотя и нелёгкая, но Тамара ни разу не пожалела, что связала свою жизнь с этой профессией. Мало того, она довольна, что у неё есть именно такая работа, на которой «соскучиться не успеваешь, от которой усталости не чувствуешь, и с которой уж точно расставаться никак не хочется».

«Ноги, бывало, поначалу так зудели, что ночь напролёт не давали уснуть, — говорит Тамара Атигова. — А теперь и они приспособились к этой нагрузке. Но признаюсь вам, что работать гораздо лучше, чем сидеть дома. Дел-то особых в домашнем хозяйстве сейчас нет. Переделаешь быстренько всё, а там и сидишь. От скуки можно заболеть. А тут и для здоровья полезно ходить пешком, и день как-то быстро проходит. А без дела-то не дело».

Родилась Тамара Алаудиновна в далёком Казахстане 21 октября 1958 года, где в годы депортации жила её семья. Через пару месяцев после рождения дочери семья Алаудина Нальгиева вернулась на родину, в родное село Али-Юрт. Здесь Тамара окончила школу. Училась она хорошо, и учителя ей пророчили дальнейшую учёбу в вузе. А сама Тамара мечтала стать врачом. Уж больно ей хотелось помогать больным и заботиться о немощных. Но отец не разрешил ей уезжать далеко, а медицинский институт находился в другой республике. Так и не состоялась она в этой благородной профессии.

Но и почтальоном работать оказалось занятие не менее важным. Хотя об этой профессии обычно не мечтают, сюда приходят случайно, но почему-то остаются надолго. Как и наша Тамара Алаудиновна.

«Пусть работа нелёгкая, — говорит она, — особенно зимой и ранней весной, в снег, дождь, в зной, но постоянное нахождение на свежем воздухе и общение с людьми придают нам силы и здоровье».

Выросла Тамара в большой семье, где помимо неё было семь братьев и четыре сестры. Родители работали в колхозе и содержали большое хозяйство, так что скучать детям не приходилось. У каждого был свой фронт работы, свои обязанности. Сообща всё у них ладилось: успевали работать, отдыхать и учиться.

После окончания школы Тамара Нальгиева вышла работать швеёй-мотористкой на трикотажную фабрику в Назрани. В советские годы это было крупное предприятие лёгкой промышленности, где работали женщины со всей республики. Работа чистая, не пыльная и зарплату давали вовремя. Там прошли лучшие годы её жизни, она была молода, жизнь играла красками, и коллектив был что ни на есть самый молодой, самый лучший и самый сплочённый. Десять лет работы пролетели незаметно. Но пришли новые времена — перестроечные. Фабрику закрыли, а помещение приватизировали. Сотни людей остались без работы. Сегодня там расположился крупный торговый центр. Но это уже другая история.

В 1992 году Тамара вышла замуж за Микаила Атигова. Девушка быстро влилась в большую семью, уважаемую и почитаемую в обществе супруга. Один за другим на свет появились четверо детей — две девочки и два мальчика. Занималась Тамара домашним хозяйством, воспитывала детей.

В 2008 году ей предложили работу почтальона, там как раз освободилась единица. Тамара не решалась, дети ещё учились в школе, ходили во вторую смену, надо было их собрать, встретить, накормить. Но жена деверя Мадина посоветовала ей не отказываться от такого предложения. «Всё же какая-никакая лишняя копейка в доме не помешает, — сказала она, — а с детьми мы поможем». Так оно и вышло. Мадина и Аза, жена другого деверя присматривали за детьми, пока она была на работе. «А так все мы, Атиговы, родные и двоюродные живём рядом, — говорит Тамара, — все дружные, сплочённые. Все как на ладони. Тут не потеряешься и не заплутаешь».

В первый месяц работы коллеги Хадчат Мархиева и Аза Боголова вводили «новенькую» в курс всех обязанностей. Они показывали Тамаре объём работы, учили распределять почту, обходить участки, объясняли, с какими проблемами она будет сталкиваться и как обходить острые углы. Потом она работала самостоятельно, но если встречались трудности, звонила подругам, которые её консультировали.

«Бывало нелегко. Почта каждый день, в любую погоду, в дождь или в снег, — говорит Тамара. — Если замёрзнешь — отогреешься, если промокнешь — поменяешь одёжку, обувь, и дальше в путь. А заболеешь, так что же, подлатаешь здоровье, и снова на ноги. А что делать? Это работа. Правда, сегодня гораздо легче. На участке, что поближе я быстро разношу сама корреспонденцию, а там, куда подальше, помогают муж или сын — доставят на машине прямо к адресату, а уж сейчас я точно знаю, к кому в какое время лучше подъехать, чтобы письмо вручить лично в руки.

В первые годы работы подписка была на газеты и журналы большая. И письма ещё писали. Самыми желанными были письма от сыновей со службы в армии. Сегодня в раздаче идут в основном официальные письма и прочие подобные уведомления. Пенсии, детские пособия в основном поступают на карты. Но работы у нас не убавилось. Просто мы к ней уже привыкли. Да и людей узнала, их привычки, научилась с ними обращаться. Люди ведь разные, кто-то добрый, с ним легко. Бывают люди тяжелые на общение, но и к ним нужно стараться найти подход. Каждый человек сам по себе неплохой, просто характеры разные. Разговоришься, и даже, казалось бы, в злом человеке находишь много доброго.

За время работы поняла, что никогда нельзя отвечать на грубость грубостью. Наши старики говорили: сабар (терпение) — самое лучшее качество. А там, человек, когда расстроен, может наговорить всякое, а потом пожалеть. Поэтому я не беру в голову, если встречается порой неприятная ситуация, всегда стараюсь быть с людьми приветливой и вежливой».

Вот с такими принципами работает Тамара. Знает всех людей на участке, от малого до большого. И народ её любит: дети бегут навстречу, старики встречают с улыбкой и всё в дом зазывают, на чай.

«Порой и некогда бывает, — говорит Тамара, — но чтобы не обидеть, приходится уважить, посидеть немного, послушать, они ведь любят поговорить. Интересуются новостями в селе, рассказывают свои истории о жизни. Слушаю, не прерываю, даже если спешу, как же иначе, но долго не могу, объясню, что некогда, и бегу. Хотя они такие все хорошие. Вот бабушка Радимхан Итазова — очень лучезарная, добрая бабуля, и аура от неё такая светлая и такая тёплая! Да все у меня люди хорошие, они разные, просто надо их понять, не обижаться, говорить хорошо, что бы они ни сказали. Мы ведь жители одного села, а село — это как одна большая семья».

Но Тамаре приходится не только общаться со стариками. Случается иногда, что надо выступать и в роли медработника. Сегодня ведь старики часто находятся дома одни, другие домочадцы либо учатся, либо работают. А Тамара где давление померит, таблеточку даст, бывали случаи и скорую вызовет, если вдруг в этом будет надобность, дождётся, пока полегчает больному. Иногда приходилось выступать и в качестве психолога. Наткнется на скандал, к примеру, между родителями и детьми или между супругами, и тут третья сторона ох, как выручает. Порой бывает, что её вмешательство сказывается положительно на долгие годы.

«Был у меня случай, — говорит Тамара, — захожу, а там супруги ругаются не на шутку. Муж требует, чтобы жена оставила хорошую работу. Мол, сам, говорит, зарабатываю, могу семью обеспечивать. С трудом его уговорила не противиться желанию супруги работать. Дети ведь уже не маленькие, говорю ему, особой надобности находиться дома нет. Да и работы такой, поди, не будет, когда вдруг понадобится. Удивительно, но он прислушался, уступил, а там через год вышло так, что остался без работы. А тут жена выручила, на ней сегодня держится дом. И муж мне благодарен, говорит, хорошо, что не настоял тогда на своём».

Тамару уважают в селе и прислушиваются к её мнению, потому что она человек хороший, душевный и работу свою выполняет, вкладывая частичку теплоты своего щедрого сердца. Вот так вот. Уважают и ценят её в коллективе. «Она очень уравновешенный, спокойный человек, — говорят коллеги в один голос. — И громко-то говорить не умеет, и работу свою выполняет чётко и в срок. Потому с ней легко работается».

Сама Тамара считает, что с коллективом ей тоже повезло. «Все коллеги отзывчивые и сплочённые, где поддержат, где помогут, — говорит она. — И руководитель Магомед Марзиев к нам очень внимательный, незаменимый у нас оператор Лиза Муталиева. Без друг друга нам никак».

Говорят, человек счастлив, если есть хорошая работа и домой идёшь с желанием. Так вот, Тамару Атигову можно назвать счастливой. На работе всё у неё ладится, а дома уют, её ждёт супруг и взрослые дети, которые получили хорошее образование и достойное воспитание. А старшая дочь Айна уже вышла замуж и подарила маме внуков.

Сама же Тамара говорит, что если любишь своё дело, хочется и людям нести радость, а это наполняет сердце твоё добротой, отчего и ты становишься счастливее.

Пользуясь случаем, от имени жителей села мы желаем Тамаре Атиговой здоровья и благополучия. И она в свою очередь хочет пожелать всем мира и добра, молодым — чтобы помнили, кто они и откуда родом, и что будущее нашего народа в их руках, а людям старшего поколения — здоровья, терпения и заботы со стороны своих родных и близких.